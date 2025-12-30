Лучший отзыв месяца: почему курс в приложении один, а курс списания другой. Где искать правильный

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в ноябре 2025 года. Ним стал клиент Таскомбанка под ником nazar4ik , который пожаловался на непрозрачные и противоречивые условия обмена валют и переводов между собственными картами.

«Оказывается курс банка, который есть в приложении, не имеет ничего общего с курсом, которым вы оплачиваете в интернете. Если курс банка 41,5, то курс в интернете будет 43, если и не 44», — объясняет он суть проблемы.

Объяснить механизм формирования такого курса на «горячей» линии, по словам клиента, не смогли. Отдельное возмущение у nazar4ik вызвали переводы между собственными картами. В выписке и квитанции банк показывает комиссию 0, однако по факту со счета списывается большая сумма за перевод.

«Вы не поверите в банке не 1 а 2 комиссия. Первая комиссия — это комиссия приложения, а другая комиссия — это комиссия банка. Хотя в квитанции от банка комиссия 0», — возмущается потребитель. Он отметил, что будет более прозрачно и честно, если банк добавит реальную сумму комиссий в квитанцию.

Позиция банка

В пресс-службе Таскомбанка «Минфину» объяснили, что отображаемый в мобильном приложении курс валют предназначен для покупки иностранной валюты дистанционно. При этом при оплате картой используется кросс-курс банка, который формируется на основе рыночных курсов и может меняться в течение дня.

Узнать, по какому курсу списываются средства при оплате за границей, можно на главной странице сайта банка, где размещены актуальные курсы валют:

курсы валют НБУ;

курсы валют в отделениях;

курсы валют карточные;

курсы банковских металлов;

инвестиционные монеты.

«Установкой и обновлением курсов занимается профильное подразделение казначейства, опираясь на данные международных платежных систем», — отметили в пресс-службе банка.

Чтобы оптимизировать оплату, то есть высчитать, когда самый выгодный курс, в Таскомбанке рекомендуют перед совершением транзакции ознакомиться с описанием правил конвертации при авторизации операций по картам. Памятка поможет выбрать валюту счета, из которого лучше осуществить операцию, и дополнительно напомнит, где можно ознакомиться с курсом, на какой карточный тариф необходимо обратить внимание и т. д.

«В Таскомбанке правила размещены на сайте по каждому карточному продукту. Также информацию можно получить через ссылку из мобильного приложения в разделе «Больше» — «Потребителям финансовых услуг», — пояснили в финучреждении.

Что касается комиссии за перевод средств, то в Таскомбанке рассказали, что в настоящее время существуют две тарификации, которые относятся к услуге «Перевод средств с карты на карту»: комиссия сервиса tas2u и комиссия по карточному продукту (эмитентская). Тарифы сервиса tas2 отдельно размещены в разделе каждого карточного продукта и на общей странице самого сервиса. Согласно действующим настройкам, в квитанции клиент видит сумму осуществленного перевода и комиссию, уплаченную за использование сервиса. В выписке по счету дополнительно отражена комиссия карточного продукта, удержанная согласно тарифному плану.

Также в банке сообщили, что работают над созданием совершенно нового мобильного приложения. Для этого выбрана платформа цифрового банкинга с самым современным функционалом, что, как ожидается, обеспечит клиентам самый лучший пользовательский опыт и круглосуточный доступ к финансовым услугам.

Комментарий юриста

По словам юристов, само по себе наличие разных курсов валют не является нарушением. Проблема возникает тогда, когда клиент не проинформирован, какой именно курс будет применен к конкретной операции.

«Если курс в приложении не соответствует фактическому — это введение в заблуждение. Особенно проблемно, если служба поддержки не может объяснить механизм и информация меняется постфактум», — комментирует Илья Колесник.

Что касается комиссий, то эксперт объясняет, что в случае, когда по факту списываются средства, а в документе указано «0» — это проблема прозрачности. Комиссии возможны только тогда, когда в условиях договора они четко предусмотрены и есть полное информирование клиента до операции. В противном случае, речь идет о нарушении права на информацию и потенциально необоснованном списании средств.

Для разрешения такой ситуации эксперты рекомендуют потребителям следующий алгоритм действий:

​​Запрос письменного объяснения курса и комиссий. Жалоба в банк → НБУ. Требование возврата необоснованно списанных средств. Фиксация скриншотов до и после операции.

А чтобы сделки с валютой не принесли неприятных сюрпризов и не привели к лишним расходам, Илья Колесник поделился несколькими лайфхаками. Итак, сравнивать следует курс списания, а не курс в приложении. Для интернет-оплат — проверяйте, конвертация идет по банку или платежной системе. По возможности, лучше платить в валюте счета. Прежде чем совершить крупный платеж, попытаться протестировать мелкими суммами.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.