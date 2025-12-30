Биткоин может упасть в 2026 году до $50 000, но эта цена не окажется для первой криптовалюты дном, заявил аналитик Bloomberg Майк Макглоун.
Падение биткоина до $10 000 будет означать «возвращение к норме» — аналитик Bloomberg
Криптовалютное дно
По мнению эксперта, криптовалюты пережили свой пик в 2025 году и дальше их ждет только падение.
Если верить прогнозу эксперта, падение первой по капитализации криптовалюты ниже $50 000 станет шагом к еще меньшей стоимости, вплоть до $10 000.
Именно столько стоила монета до 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса и проблем в экономике люди начали вкладываться в цифровой актив.
«У золота есть только три основных конкурента среди драгоценных металлов: серебро, платина и палладий. В отличие от них, биткоин был первой криптовалютой в 2009 году, но сейчас у него миллионы конкурентов среди цифровых активов», — написал Макглоун.
Причиной мощного рывка биткоина в 2025 году аналитик назвал «избыточную ликвидность». Падение до $10 000 будет означать «возвращение к норме».
Падение биткоина
Ранее «Минфин» писал, что в августе 2024 года курс биткоина (BTC) упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.
Все що після топ10 на маркеткеп — це шлак)) один єдиний відносний «конкурент» — це ефір)) все, немає ніяких «мільйонів конкурентів»)) Що за дичину Макглоун викатив))) крупні корпорації і цілі країни додають до своїх резервів не «мільйонів конкурентів» біткоіна))
««У золота є лише три основні конкуренти серед дорогоцінних металів: срібло, платина та паладій.», — серед дорогоцінних так, але золото використовується в промисловості, як і срібло, і платина, і паладій, а ось серед промислових металів ще популярними на біржі є алюміній, мідь, цинк, свинець, олово, нікель, залізна руда, сталь, тому оскільки золото — не винятково дорогоцінний метал, а в тому числі і промисловий, то «конкурентів» (принаймні на папері) в золота більше ніж три, АЛЕ, де факто сріблу ну не добратися до золота ніколи, так само як і будь-яким альткоінам типу ефіра, солани, бнб, хрп і так далі, ніколи не добратися до біткоіна, ну бо такі реалії, незалежно від того подобається це пану Макглоуну чи ні)
З того що я розумію біткоїн це старець якому віддають пошану — не більше. Собівартість його майнінгу з 23го року — близько до 13к доларів (з інету). як тезнологія — дуже затаріла для тих вимог що потрібно ринку. Щось змінювати в ній — дуже ризиково бо рухне і не підніметься — тому як я розумію і виникає багато так званих Л2 рішень які просто викоритовують біткоїн чейн як сховище даних не більше і то …
В ефірі закладена непогана технологія (як щодо стейкінгу так і до смарт контрактів) — це я ще можу зрозуміти — є певна цінність… а от біткоїн — ну тільки як старець якого поважають як перший ВДАЛИЙ проект з криптовалютими і ще за рахунок лімітованої емісії.