Падение биткоина до $10 000 будет означать «возвращение к норме» — аналитик Bloomberg

Биткоин может упасть в 2026 году до $50 000, но эта цена не окажется для первой криптовалюты дном, заявил аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Криптовалютное дно

По мнению эксперта, криптовалюты пережили свой пик в 2025 году и дальше их ждет только падение.

Если верить прогнозу эксперта, падение первой по капитализации криптовалюты ниже $50 000 станет шагом к еще меньшей стоимости, вплоть до $10 000.

Именно столько стоила монета до 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса и проблем в экономике люди начали вкладываться в цифровой актив.

Читайте также: Bloomberg: Падение биткоина на 30% создало уникальную «налоговую лазейку» для инвесторов США

«У золота есть только три основных конкурента среди драгоценных металлов: серебро, платина и палладий. В отличие от них, биткоин был первой криптовалютой в 2009 году, но сейчас у него миллионы конкурентов среди цифровых активов», — написал Макглоун.

Причиной мощного рывка биткоина в 2025 году аналитик назвал «избыточную ликвидность». Падение до $10 000 будет означать «возвращение к норме».

Падение биткоина

Ранее «Минфин» писал, что в августе 2024 года курс биткоина (BTC) упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.