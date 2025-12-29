Падение цены биткоина на 30% от его исторического максимума создало идеальные условия для так называемого «сбора налоговых убытков». Как сообщает Bloomberg, американские инвесторы массово используют проседание криптовалюты, чтобы легально уменьшить налоги на сверхприбыли от фондового рынка.
Bloomberg: Падение биткоина на 30% создало уникальную «налоговую лазейку» для инвесторов США
Рыночный парадокс
Ситуация в конце 2025 года сложилась уникальная:
- Фондовый рынок: Индекс S&P 500 с начала года вырос примерно на 18%.
- Криптовалюта: Биткойн, несмотря на осенние рекорды, по итогам года показывает падение на 5% (и на 30% от пика).
Это несоответствие дает инвесторам четкий стимул: продать убыточные позиции в криптовалюте до 31 декабря, чтобы перекрыть налоговые обязательства, возникшие из-за успеха акций.
В чем заключается «трюк»
В США действует правило «фиктивной продажи», которое запрещает инвесторам требовать налоговую скидку, если они продают ценную бумагу в убыток и покупают такую же (или идентичную) в течение 30 дней.
Однако, как объясняет Bloomberg, это правило не касается биткоина. Налоговая служба США (IRS) классифицирует криптовалюту как имущество, а не как ценные бумаги.
Как это работает на практике:
- Инвестор продает биткойн, фиксируя убыток.
- Этот убыток «доллар-к-доллару» списывает налог на прибыль от акций.
- Инвестор мгновенно (в ту же торговую сессию) выкупает биткойн обратно, восстанавливая свой портфель.
«Вы можете продать этот биткойн, купить его в тот же день, и это не приведет к каким-либо ограничениям», — объясняет Роберт Персичитте, сертифицированный бухгалтер.
Почему все делают это сейчас?
Профессор финансов Корнельского университета Уилл Конг отмечает, что отсутствие 30-дневного периода ожидания приводит к концентрации таких сделок именно в последние дни года.
«Отсутствие ограничений на фиктивную продажу облегчает мгновенное выполнение операции „продай и выкупи“, поэтому активность сосредотачивается вокруг наиболее важных для налогов дат», — говорит Конг.
Финансовые консультанты также отмечают, что в этом году клиенты действуют более осознанно. Том Геогеган из Beacon Hill Private Wealth отмечает, что «сбор убытков» в криптовалюте больше не рассматривается как отдельная тактика, а становится частью общей налоговой стратегии на фоне сильного года для акций.
