«Вон», «пенни» или «ярмак»: депутат предлагает другие названия для копейки вместо «шага»

Законопроект о переименовании украинской копейки в «шаг» застрял в процедурном болоте. Ко второму чтению депутаты подали рекордные 602 поправки, из которых профильный комитет смог учесть только три (плюс две редакционные). Из-за этого голосование отложили как минимум до 13 января. Об этом пишет Лига.

Творчество одного автора

Согласно пояснительной записке, абсолютное большинство «спам-правок» подал один народный избранник — Александр Юрченко. Его предложения касались альтернативных названий для разменной монеты.

Вместо исторического «шага», депутат предлагал десятки экзотических и абсурдных вариантов:

Европейские и мировые: «цент», «пенни», «пенс», «шиллинг», «пфенниг», «сантим», «чентезимо», «эре».

Восточные: «вон», «куруш», «сен».

Исторические и архаичные: «златник», «срібник», «талер», «дукат», «гульден», «шеляг», «орта».

Оригинальные: «ярмак», «полгривна», «шаг», «шостак», «трояк» или просто «монета».

Математика абсурда

Помимо названий, «законодательный спам» коснулся терминов и математики:

Курс обмена: Вместо логического обмена 1 копейка = 1 шаг, предлагалось установить курсы от 1:2 до 1:100.

Сроки: Сотни поправок предлагали различные варианты вступления закона в силу — от 2,5 до 36 месяцев (с шагом в полмесяца) или через 1−100 дней после отмены военного положения.

Что принял комитет

Среди сотен предложений комитет поддержал одно существенное изменение — изменение названия самого закона. Депутаты решили убрать из заголовка слово «отсоветизация». Теперь документ будет иметь нейтральное название: «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения названия разменной монеты Украины в соответствие с национальной денежной традицией».

Из-за необходимости рассмотрения всех этих поправок Верховная Рада не успела проголосовать за законопроект в декабре.