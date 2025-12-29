Биткоин вернулся выше $90 000

29 декабря котировки первой криптовалюты преодолели рубеж в $90 000. Вслед за флагманом рынка цена Ethereum поднялась выше $3000. Об этом пишет forklog.

На момент написания, согласно данным интерактивной карты «Минфина», цифровое золото торгуется по $89 519, эфир — по $3011.

Причина незначительного роста

Директор по инвестициям ReserveOne Inc. Себастьян Беа связал текущий импульс с действиями розничных участников.

По его мнению, восходящее движение обусловлено активностью краткосрочных трейдеров, которые наращивают позиции на рынке фьючерсов.

Восстановление ведущих активов окрасило топ-10 криптовалют по капитализации в зеленый цвет. Альткоины демонстрируют положительную динамику, отыгрывая недавнее падение.

Резкий импульс вверх спровоцировал волну ликвидаций — на $169,86 млн. Из них $45,37 млн пришлось на эфир.

Несмотря на отскок цен, настроения участников рынка остаются подавленными. Популярный индикатор указывает на «экстремальный страх» уже 16 дней.

Биткоин vs Драгметаллы

Несмотря на текущее затишье в криптовалютах, на длинной дистанции цифровые активы значительно опережают металлы.

Аналитик Адам Ливингстон подсчитал, что с 2015 года биткоин вырос на 27 701%. За тот же период серебро прибавило лишь 405%, а золото — 283%.

Известный критик криптовалют Питер Шифф возразил Ливингстону, предложив оценивать динамику за последние четыре года, а не за десять. По его мнению, «время биткоина прошло».