В ВР зарегистрирован законопроект об увеличении минимальной пенсии в 2026 году до 25 тысяч грн

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14330 «О внесении изменений в закон Украины «О Госбюджете на 2026 год» по установлению справедливого размера минимальной пенсии в Украине.

Предлагающий законопроект

Документ предусматривает изменения в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», а именно:

в статье 7 абзац шестой цифры и слово «2595 гривен» предлагается заменить на «25 000 гривен»;

в статье 15 абзац первый слова и цифры «не менее 146 000 000 тыс. гривен» предлагается заменить на «не менее 176 000 000 тыс. гривен»;

соответствующие изменения предлагаются внести в приложения № 1 и № 3.

В пояснительной записке отмечено, что нынешний размер минимальной пенсии не соответствует реалиям жизни и не обеспечивает даже базовые условия проживания. Целью законопроекта является установление справедливого уровня минимальной пенсии, достаточного для обеспечения минимально возможных условий жизни.

Как указано в сравнительной таблице, согласно предлагаемым изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, вырастет с 2 595 гривен до 25 000 гривен. Такое повышение почти десятикратное и направлено на обеспечение базовых условий жизни для пенсионеров.

Для финансирования этого повышения предлагается увеличить сумму перечислений Национального банка Украины в Государственный бюджет: вместо 146 млрд грн предлагается не менее 176 млрд грн. При этом размер прожиточного минимума для других социальных и демографических групп населения — детей и трудоспособных лиц — изменений не предусматривает.

Таким образом, изменения предусматривают приоритетную поддержку именно потерявших трудоспособность и одновременно обеспечивают увеличение доходов бюджета за счет НБУ без дополнительной нагрузки на другие статьи расходов.

Как отмечено в пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета и может быть профинансирована за счет резервных фондов и международной помощи.