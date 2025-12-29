Multi от Минфин
українська
29 декабря 2025, 8:00

В ВР зарегистрирован законопроект об увеличении минимальной пенсии в 2026 году до 25 тысяч грн

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14330 «О внесении изменений в закон Украины «О Госбюджете на 2026 год» по установлению справедливого размера минимальной пенсии в Украине.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14330 «О внесении изменений в закон Украины «О Госбюджете на 2026 год» по установлению справедливого размера минимальной пенсии в Украине.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПредлагающий законопроектДокумент предусматривает изменения в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», а именно:в статье 7 абзац шестой цифры и слово «2595 гривен» предлагается заменить на «25 000 гривен»;в статье 15 абзац первый слова и цифры «не менее 146 000 000 тыс.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предлагающий законопроект

Документ предусматривает изменения в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», а именно:

  • в статье 7 абзац шестой цифры и слово «2595 гривен» предлагается заменить на «25 000 гривен»;
  • в статье 15 абзац первый слова и цифры «не менее 146 000 000 тыс. гривен» предлагается заменить на «не менее 176 000 000 тыс. гривен»;
  • соответствующие изменения предлагаются внести в приложения № 1 и № 3.

В пояснительной записке отмечено, что нынешний размер минимальной пенсии не соответствует реалиям жизни и не обеспечивает даже базовые условия проживания. Целью законопроекта является установление справедливого уровня минимальной пенсии, достаточного для обеспечения минимально возможных условий жизни.

Читайте также: Как изменится начисление пенсий в 2026 году

Как указано в сравнительной таблице, согласно предлагаемым изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, вырастет с 2 595 гривен до 25 000 гривен. Такое повышение почти десятикратное и направлено на обеспечение базовых условий жизни для пенсионеров.

Для финансирования этого повышения предлагается увеличить сумму перечислений Национального банка Украины в Государственный бюджет: вместо 146 млрд грн предлагается не менее 176 млрд грн. При этом размер прожиточного минимума для других социальных и демографических групп населения — детей и трудоспособных лиц — изменений не предусматривает.

Таким образом, изменения предусматривают приоритетную поддержку именно потерявших трудоспособность и одновременно обеспечивают увеличение доходов бюджета за счет НБУ без дополнительной нагрузки на другие статьи расходов.

Как отмечено в пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета и может быть профинансирована за счет резервных фондов и международной помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Daos
Daos
29 декабря 2025, 8:10
#
Эт чё, под прокуроров со второй группой инвалидности?)
+
0
Exba
Exba
29 декабря 2025, 8:10
#
Имя сказочного персонажа, внесшего законопроект — Заремський Максим Валентинович.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14994004, Exba и 19 незарегистрированных посетителей.
