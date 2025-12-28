Валютные интервенции НБУ на покрытие валютных разрывов за последние 12 месяцев составили около 21% ВВП

Несмотря на усилия регулятора, Украине не удалось снизить объем валютного дефицита. Валютные интервенции Национального банка Украины на покрытие разрывов растут с каждым годом и за последние 12 месяцев составили $37 млрд, что составляет около 21% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.

Превышение прогнозов и объемы поддержки

Согласно анализу эксперта, ситуация на валютном рынке оказалась более сложной, чем предполагалось ранее. В 2024—2025 годах объем фактических интервенций НБУ превысил предыдущие ожидания самого регулятора на $14 млрд. Это свидетельствует о высоком давлении на гривну и необходимости постоянной поддержки курсовой устойчивости.

Причины роста валютного дефицита

Данилишин выделяет три ключевых фактора, обусловивших расширение валютного разрыва:

Эскалация боевых действий: интенсификация войны требует все больших затрат на закупку оборонной продукции и горючего за рубежом.

Энергетический кризис: массированные разрушения объектов энергетической инфраструктуры вынуждают Украину импортировать оборудование и электроэнергию в больших объемах.

Потребительский спрос: постепенное возобновление спроса населения на импортные товары также стимулирует отток валюты из страны.

Несмотря на значительные расходы резервов, именно эти интервенции остаются главным инструментом предотвращения неконтролируемой девальвации национальной валюты.

По словам Данилишина, в течение года — с ноября 2024 по ноябрь 2025 — девальвация национальной валюты по отношению к американскому доллару была минимальной и составила лишь 1,8%.