Канада выделяет Украине $1,8 млрд помощи

Канада объявила о выделении Украине 2,5 млрд. канадских долларов ($1,8 млрд.) экономической помощи. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Владимиром Зеленским в Галифаксе, сообщает Офис президента.

«Сегодня мы анонсируем дальнейшую экономическую помощь для Украины на 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд), которая поможет сделать доступным финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления», — сказал Карни.

Он также заверил, что Канада и дальше будет оказывать Украине военную помощь.

Зеленский поблагодарил премьер-министра и всю Канаду за поддержку Украины на протяжении всех этих лет войны. Во время встречи лидеры обсудили важность усиления противовоздушной обороны Украины и дипломатические возможности.

После их встречи состоялся общий телефонный звонок с европейскими лидерами для консультаций перед встречей Зеленского и Трампа 28 декабря.

В ходе разговора они обсудили наиболее принципиальные элементы проектов ключевых документов, о которых сегодня будут говорить президенты Украины и США.

«Участники разговора скоординировали общую европейскую позицию по мирному процессу и выразили поддержку американским усилиям и Украине», — говорится в сообщении.