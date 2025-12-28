Несмотря на вызовы военного времени, в Украине удалось сохранить валютную стабильность, ставшую ключевым элементом общей макрофинансовой устойчивости государства. В течение года — с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го — девальвация национальной валюты по отношению к американскому доллару была минимальной и составила лишь 1,8%. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.
С ноября 2024 года гривна снизилась к доллару на 1,8% — эксперт
Факторы стабильности гривны
По словам эксперта, удержать курс от резких колебаний удалось благодаря двум основным факторам:
- Активная роль Нацбанка НБУ проводил значительные валютные интервенции на рынке, сглаживая спрос и предложение.
- Внешняя поддержка: Уровень международной финансовой помощи оказался достаточным, чтобы полностью покрывать существующие валютные разрывы.
Рост золотовалютных резервов
Богдан Данилишин отметил, что даже несмотря на увеличение объемов продаж валюты Нацбанком для поддержки курса, валовые международные резервы страны продолжали расти.
Ранее «Минфин» писал, что по состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54 748 млн. Это самый высокий показатель за всю историю независимости Украины. В ноябре международные резервы выросли на 10,6%.
