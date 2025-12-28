С ноября 2024 года гривна снизилась к доллару на 1,8% — эксперт

Несмотря на вызовы военного времени, в Украине удалось сохранить валютную стабильность, ставшую ключевым элементом общей макрофинансовой устойчивости государства. В течение года — с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го — девальвация национальной валюты по отношению к американскому доллару была минимальной и составила лишь 1,8%. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.