Уолл-Стрит замерла у исторических максимумов: итоги послерождественских торгов

Американский фондовый рынок завершил первую сессию после Рождества с минимальными переменами. Несмотря на низкую активность торгов, индексы удерживаются вблизи своих исторических пиков, готовясь к завершению турбулентного, но прибыльного в 2025 году. Об этом сообщает Reuters.

Основные показатели рынка

По итогам торгов в пятницу, три главных индекса США незначительно снизились, прервав пятидневное ралли, однако зафиксировали уверенный рост за неделю:

Dow Jones: снизился на 0,04% до 48 710,97 п.

S&P 500: потерял 0,03% и остановился на отметке 6929,94 п.

Nasdaq: просел на 0,09% до 23 593,10 п.

«Ралли Санта-Клауса» продолжается

Инвесторы пристально следят за так называемым ралли Санта-Клауса — сезонным явлением, когда рынок обычно растет в течение последних пяти торговых дней текущего года и первых двух следующих. Этот период начался в прошлую среду и продлится до 5 января 2026 года.

«После мощного пятидневного ралли рынок просто „переводит дыхание“. Мы считаем, что восходящий тренд сохранится и дальше», — отметил Райан Детрик, главный стратег Carson Group.

Итоги года: триумф технологий и ИИ

До конца 2025 года остается только три торговых дня. Несмотря на опасения по поводу таможенных тарифов и геополитического напряжения, три главных индекса США готовятся закрыть год с двузначными показателями роста.

Лидеры года: секторы технологий, коммуникационных услуг и индустрии.

Аутсайдеры: недвижимость (единственный сектор S&P 500, завершающий год в минусе).

Nvidia (+1,0%): Акции выросли после новости о лицензировании технологий стартапа Groq и найме его генерального директора.

Target (+3,1%): Ритейлер прибавил в цене на фоне сообщений о значительных инвестициях со стороны хедж-фонда Toms Capital.

Золото и серебро: Акции добывающих компаний выросли на 1,2% - 3,0%, поскольку цены на драгоценные металлы обновили очередные исторические максимумы.

Прогноз на 2026 год

Аналитики предупреждают, что волатильность остается неотъемлемой частью рынка.

«Волатильность — это пошлина, которую мы платим за солидные доходы. Вряд ли 2026-й станет первым годом в истории без плохих заголовков и резких колебаний, поэтому инвесторам следует готовиться», — заявил Райан Детрик.