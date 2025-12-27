Уолл-Стрит замерла у исторических максимумов: итоги послерождественских торгов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2025, 14:10 Читати українською

Уолл-Стрит замерла у исторических максимумов: итоги послерождественских торгов

Американский фондовый рынок завершил первую сессию после Рождества с минимальными переменами. Несмотря на низкую активность торгов, индексы удерживаются вблизи своих исторических пиков, готовясь к завершению турбулентного, но прибыльного в 2025 году. Об этом сообщает Reuters.

Уолл-Стрит замерла у исторических максимумов
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основные показатели рынка

По итогам торгов в пятницу, три главных индекса США незначительно снизились, прервав пятидневное ралли, однако зафиксировали уверенный рост за неделю:

  • Dow Jones: снизился на 0,04% до 48 710,97 п.
  • S&P 500: потерял 0,03% и остановился на отметке 6929,94 п.
  • Nasdaq: просел на 0,09% до 23 593,10 п.

«Ралли Санта-Клауса» продолжается

Инвесторы пристально следят за так называемым ралли Санта-Клауса — сезонным явлением, когда рынок обычно растет в течение последних пяти торговых дней текущего года и первых двух следующих. Этот период начался в прошлую среду и продлится до 5 января 2026 года.

«После мощного пятидневного ралли рынок просто „переводит дыхание“. Мы считаем, что восходящий тренд сохранится и дальше», — отметил Райан Детрик, главный стратег Carson Group.

Итоги года: триумф технологий и ИИ

До конца 2025 года остается только три торговых дня. Несмотря на опасения по поводу таможенных тарифов и геополитического напряжения, три главных индекса США готовятся закрыть год с двузначными показателями роста.

Лидеры года: секторы технологий, коммуникационных услуг и индустрии.

Аутсайдеры: недвижимость (единственный сектор S&P 500, завершающий год в минусе).

Nvidia (+1,0%): Акции выросли после новости о лицензировании технологий стартапа Groq и найме его генерального директора.

Target (+3,1%): Ритейлер прибавил в цене на фоне сообщений о значительных инвестициях со стороны хедж-фонда Toms Capital.

Золото и серебро: Акции добывающих компаний выросли на 1,2% - 3,0%, поскольку цены на драгоценные металлы обновили очередные исторические максимумы.

Читайте также: Золото по $4500, серебро по $75: драгоценные металлы устроили историческое ралли к концу года

Прогноз на 2026 год

Аналитики предупреждают, что волатильность остается неотъемлемой частью рынка.

«Волатильность — это пошлина, которую мы платим за солидные доходы. Вряд ли 2026-й станет первым годом в истории без плохих заголовков и резких колебаний, поэтому инвесторам следует готовиться», — заявил Райан Детрик.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами