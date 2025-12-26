Multi от Минфин
українська
26 декабря 2025, 18:02

Реформы в обмен на финансирование: Украина получила почти $200 млн под гарантии Японии

В декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило $196,3 млн. Это льготное финансирование Всемирного банка, предоставленное в рамках фонда ADVANCE Ukraine под гарантии правительства Японии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Реформы в обмен на финансирование: Украина получила около $200 млн под гарантии Японии
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Денежные средства привлечены через проект SURGE («Поддержка восстановления путем разумного фискального управления»). Главная особенность этой программы — финансирование предоставляется только после того, как Украина докажет выполнение конкретных шагов по реформированию системы управления госсредствами.

Какие условия выполнила Украина для получения средств

Для получения очередного финансирования Украина выполнила ряд ключевых условий, в частности:

  • более 300 общин получили дополнительные гранты после внедрения обновленных критериев и процедур распределения ресурсов;
  • по меньшей мере 400 общин интегрировали гендерную информацию в среднесрочные бюджетные планы и обнародовали соответствующие документы, что повышает прозрачность бюджетирования и уменьшает коррупционные риски;
  • подготовлено не менее 50 специалистов центральных органов исполнительной власти по вопросам управления публичными инвестициями по новым процедурам, в частности, по интеграции климатических аспектов в процесс принятия решений;
  • Государственная налоговая служба разработала распорядительные акты по утверждению методологических документов в рамках экспериментального проекта по управлению налоговыми рисками.

«Проект SURGE является важным инструментом укрепления институциональной способности и финансовой устойчивости Украины в условиях войны. За более чем год его реализации в государственный бюджет уже поступило более 876 млн долларов США, что является ощутимым вкладом в стабильность публичных финансов», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина получила $290 млн от Японии и Всемирного банка в поддержку частного сектора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
