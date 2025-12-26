Multi от Минфин
українська
26 декабря 2025, 15:56

В Австралии с 2026 года супермаркеты и АЗС обяжут принимать наличные деньги

Пока мир стремительно движется к полному отказу от бумажных денег, Австралия делает шаг в обратном направлении. Правительство страны объявило об историческом решении: с 1 января 2026 года ключевые ритейлеры будут законодательно обязаны принимать наличные деньги. Это положит конец эпохе табличек «Card Only» в местах продажи товаров первой необходимости. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Пока мир стремительно движется к полному отказу от бумажных денег, Австралия делает шаг в обратном направлении.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть нового закона

Федеральный мандат касается прежде всего гигантов рынка, таких как сети супермаркетов Woolworths и Coles, а также всех автозаправочных станций.

  • Лимит: Требование действует для транзакций на сумму до $500.
  • Сфера действия: Только товары первой необходимости (продукты, топливо).
  • Правило: Бизнес не имеет права отказать клиенту в оплате купюрами или монетами в пределах установленного лимита.

Почему власть спасает «кэш»?

Решение продиктовано не ностальгией, а прагматизмом и безопасностью. Эксперты выделяют три главные причины такого шага:

  • Техническая уязвимость: Последние масштабные сбои в работе банковских систем и кибератаки показали хрупкость безналичной экономики. Когда «ломается» сеть, наличные деньги остаются единственным способом купить еду или заправить автомобиль.
  • Социальная защита: Полная цифровизация дискриминирует пожилых людей, жителей отдаленных регионов и тех, кто не имеет смартфонов или стабильного доступа к интернету.
  • Конфиденциальность: Растет общественный спрос на сохранение финансовой анонимности, которую не могут обеспечить цифровые транзакции.

Что это означает для бизнеса и потребителей

Для ритейлеров это означает возврат к дополнительным расходам: инкассация, охрана наличных и переоборудование касс. Однако для потребителей это гарантия того, что они не останутся без хлеба из-за «ошибки сервера».

Правительство подчеркивает: Австралия не отказывается от цифрового будущего, а создает «подушку безопасности». Наличные деньги перестают быть королем, но становятся обязательным резервным инструментом.

Между тем в мире: диаметрально противоположный подход

Пока Австралия защищает право платить банкнотами, Узбекистан объявил им войну. Согласно новому указу президента, с 1 апреля 2026 года в стране вводится тотальный запрет на наличный расчет при покупке недвижимости, автомобилей, а также топлива и алкоголя. Цель Ташкента — борьба с теневой экономикой и принудительная цифровизация торговли через QR-коды.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
