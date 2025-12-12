Власти Узбекистана начинают радикальную борьбу с теневой экономикой, существенно ограничивая обращение наличных денег в стране. Президент подписал указ, согласно которому с 1 апреля 2026 года крупные покупки и ряд обязательных платежей перейдут исключительно в безналичный формат. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
Узбекистан запрещает покупку жилья и автомобилей за наличные
Запрет на кэш
С 1 апреля 2026 года только банковской картой или через электронные системы можно будет оплатить:
- Недвижимость: покупка любых объектов.
- Автотранспорт: касается автомобилей и спецтехники, произведенных менее 10 лет назад.
- Дорогие покупки: любые товары и услуги стоимостью более 25 млн сум (примерно $1950).
- Коммунальные услуги: электроэнергия, газ, вода.
- Топливо и вредные привычки: расчеты на АЗС, зарядках для электрокаров, а также покупка алкоголя и табака.
- Госуслуги: платежи в пользу государственных органов.
QR-революция в торговле
Правительство также обязывает бизнес полностью перейти на современные методы приема платежей.
- С 1 января 2026 года: все торговые точки и поставщики услуг должны внедрить единый QR-код от банков для приема платежей.
- С 1 июля 2026 года: отказ принять оплату через QR-код будет приравниваться к нарушению правил торговли, что влечет за собой штрафные санкции.
Цель — вывести деньги из тени
Эти меры являются частью стратегии до 2030 года. Власти планируют сократить теневой сектор экономики в 1,3 раза относительно ВВП и довести долю безналичных платежей в торговле до 75%.
