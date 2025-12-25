Лицензии на азартные игры можно будет получить через «Дию»

Лицензии для работы игорного бизнеса можно получить через сервис «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Что решило Правительство

«Правительство приняло постановление о подаче заявления на получение лицензии в сфере азартных игр через „Дию“. Это важный шаг к полной цифровизации и прозрачности сферы игорного бизнеса», — отметил он.

По словам Федорова, соответствующая услуга будет запущена уже скоро.

Что это даст компаниям

«Компании смогут подавать заявки на получение лицензии онлайн, без бумаг и визитов в госагентство PlayCity. Еще больше удобства для бизнеса и прозрачности для государства», — анонсировал он.

В то же время, решение о выдаче лицензий будет принимать агенство PlayCity, а компании из сферы азартных игр будут получать сообщения в «Дии».

«Наш следующий шаг — полная автоматизация процесса выдачи лицензий, где решение принимает система на основании четких критериев», — резюмировал Федоров.