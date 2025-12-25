Рынок подержанных авто из-за рубежа до 5 лет: топ-10 самых популярных моделей

В ноябре 2025 года украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По данным «Укравтопрома», 39% этого количества (9,2 тыс. единиц) составили подержанные автомобили в возрасте до 5 лет.

Ключевой особенностью этого сегмента стало доминирование электрокаров, занявших 60% рынка импортируемых автомобилей этой возрастной категории.

Распределение рынка по типу двигателя

Электромобили — 60%;

Бензиновые авто — 27%;

Гибриды — 8%;

Дизельные автомобили — 4%;

Авто с ГБО — 1%.

Самые популярные модели

Топ-10 моделей (в возрасте до 5 лет), которые покупали чаще всего:

Tesla Model Y — 931 ед;

Tesla Model 3 — 649 ед.;

Kia Niro — 384 ед;

Hyundai Kona — 292 ед.;

Nissan Rogue — 271 ед.;

Audi E-Tron Sportback — 211 ед.;

Volkswagen Tiguan — 210 ед;

Mazda CX-5 — 192 ед.;

Chevrolet Bolt — 176 ед.;

Hyundai Ioniq 5 — 158 ед.

Статистика свидетельствует о том, что при выборе подержанного автомобиля «молодого» возраста украинские водители предпочитают американские электромобили и корейские кроссоверы.

