В ноябре 2025 года украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По данным «Укравтопрома», 39% этого количества (9,2 тыс. единиц) составили подержанные автомобили в возрасте до 5 лет.
Рынок подержанных авто из-за рубежа до 5 лет: топ-10 самых популярных моделей
Ключевой особенностью этого сегмента стало доминирование электрокаров, занявших 60% рынка импортируемых автомобилей этой возрастной категории.
Распределение рынка по типу двигателя
- Электромобили — 60%;
- Бензиновые авто — 27%;
- Гибриды — 8%;
- Дизельные автомобили — 4%;
- Авто с ГБО — 1%.
Самые популярные модели
Топ-10 моделей (в возрасте до 5 лет), которые покупали чаще всего:
- Tesla Model Y — 931 ед;
- Tesla Model 3 — 649 ед.;
- Kia Niro — 384 ед;
- Hyundai Kona — 292 ед.;
- Nissan Rogue — 271 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 211 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 210 ед;
- Mazda CX-5 — 192 ед.;
- Chevrolet Bolt — 176 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 — 158 ед.
Статистика свидетельствует о том, что при выборе подержанного автомобиля «молодого» возраста украинские водители предпочитают американские электромобили и корейские кроссоверы.
