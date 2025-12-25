Multi от Минфин
українська
25 декабря 2025, 13:48

МВФ заинтересовался вопросом увеличения эффективности НДС: эксперименты поставят на Украине, Румынии и Пакистане — эксперт

Налог на добавленную стоимость (НДС) становится главным объектом внимания экспертов Международного валютного фонда, стремящихся превратить его в «идеальный» инструмент наполнения бюджетов. Об этом заявил Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации и ассоциированный эксперт CASE-Ukraine, ссылаясь на очередной рабочий документ МВФ (Working Papers) под названием «Аспекты эффективности налога на добавленную стоимость».

МВФ заинтересовался вопросом увеличения эффективности НДС: эксперименты проведут в Украине, Румынии и Пакистане - эксперт
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам эксперта, новыми площадками для опробования обновленных моделей НДС станут страны, находящиеся в программах поддержки Фонда: Украина, Румыния и Пакистан.

Новая философия НДС от МВФ

Анализируя документ, Черкашин выделил несколько ключевых тезисов, формирующих будущий контур мировой налоговой системы:

  • Отказ от стимулирования: Основной и единственной целью НДС провозглашается исключительно фискальная функция — увеличение доходов бюджета. О какой-либо стимулирующей роли налога для бизнеса речь больше не идет.
  • Нимб «супернаполнителя»: В МВФ НДС позиционируют как сверхбыстрое и наиболее эффективное средство пополнения государственной казны.
  • Тотальная ликвидация льгот: Любые исключения из налогооблагаемой базы признаются подрывающими функционирование системы. По мнению Фонда, «хороший» НДС — это отсутствие широких увольнений, создающих разрывы в цепях налогообложения.

Предсказатель перемен для украинского бизнеса

Эксперт отмечает, что именно тезис о необходимости непрерывной цепи НДС, вероятно, стал предпосылкой для дискуссий о распространении этого налога на упрощенную систему налогообложения в Украине. Любые «лазейки» или особые режимы рассматриваются МВФ как препятствие для «идеальной» работы налога.

Читайте также: Минфин занизил расчет дополнительной нагрузки на ФЛП в случае введения для них НДС — Южанина

НДС вместо налога на прибыль?

Наиболее радикальным утверждением документа есть то, что в будущем такой модернизированный НДС имеет потенциал полностью заменить традиционные налоги на прибыль корпораций.

«В общем, НДС как главный налог в мире несколько пугает, особенно если он будет хоть немного похож на текущий украинский», — резюмирует Черкашин.

Напомним, что Украина в рамках обязательств перед МВФ уже работает над Национальной стратегией доходов, предусматривающей гармонизацию налогового законодательства с требованиями ЕС и усиление фискального давления за счет расширения налогооблагаемой базы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
TAN72
TAN72
25 декабря 2025, 13:59
#
Ну что ,подопытные,смотрим и терпим дальше.
+
0
zephyr
zephyr
25 декабря 2025, 15:37
#
Дожились: теперь будут ставить опыты.
+
0
Studen3
Studen3
25 декабря 2025, 15:50
#
В рф такое же, у нас гетьманцев с другими, как филиал киевский мосмосковской метрополии
+
0
Studen3
Studen3
25 декабря 2025, 16:05
#
А рф такое же, у нас гетьманцев с другими, как филиал киевский мосмосковской метрополии. Ничего мвф , не хочет. У них желание видеть наполняемость бюджета. Это сложный, есть разные виды предпринимателей: услуги , производство, ремонты , торговля и т. д. Производство самое сложное, это локация, специалисты и др. Вместо того, что бы увидеть , как Газпром платит налоги в Швейцарии, а не рф, там ставка в разных кантонах 10%-14% для неризедентов и уже для резидентов должны были уровнях. Взять налог , как в США с продаж, главным критериям поставить достаток украинцев, без налогов до $20,000 в год (можно $10тыс или $15тыс) обговаривается, бороться с дроблением через фоп (больших денег, там не нароют) , безработице. И имеем скудоумие на всех уровнях власти. Должна быть цель у защитников , военных защищать эту землю , а так, в чем смысл?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 декабря 2025, 16:43
#
Предложите свой вариант наполнения укр.бюджета, если МВФовский не устраивает
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kalchu и 3 незарегистрированных посетителя.
