МВФ заинтересовался вопросом увеличения эффективности НДС: эксперименты поставят на Украине, Румынии и Пакистане — эксперт

Налог на добавленную стоимость (НДС) становится главным объектом внимания экспертов Международного валютного фонда, стремящихся превратить его в «идеальный» инструмент наполнения бюджетов. Об этом заявил Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации и ассоциированный эксперт CASE-Ukraine, ссылаясь на очередной рабочий документ МВФ (Working Papers) под названием «Аспекты эффективности налога на добавленную стоимость».

По словам эксперта, новыми площадками для опробования обновленных моделей НДС станут страны, находящиеся в программах поддержки Фонда: Украина, Румыния и Пакистан.

Новая философия НДС от МВФ

Анализируя документ, Черкашин выделил несколько ключевых тезисов, формирующих будущий контур мировой налоговой системы:

Отказ от стимулирования: Основной и единственной целью НДС провозглашается исключительно фискальная функция — увеличение доходов бюджета. О какой-либо стимулирующей роли налога для бизнеса речь больше не идет.

Нимб «супернаполнителя»: В МВФ НДС позиционируют как сверхбыстрое и наиболее эффективное средство пополнения государственной казны.

Тотальная ликвидация льгот: Любые исключения из налогооблагаемой базы признаются подрывающими функционирование системы. По мнению Фонда, «хороший» НДС — это отсутствие широких увольнений, создающих разрывы в цепях налогообложения.

Предсказатель перемен для украинского бизнеса

Эксперт отмечает, что именно тезис о необходимости непрерывной цепи НДС, вероятно, стал предпосылкой для дискуссий о распространении этого налога на упрощенную систему налогообложения в Украине. Любые «лазейки» или особые режимы рассматриваются МВФ как препятствие для «идеальной» работы налога.

НДС вместо налога на прибыль?

Наиболее радикальным утверждением документа есть то, что в будущем такой модернизированный НДС имеет потенциал полностью заменить традиционные налоги на прибыль корпораций.

«В общем, НДС как главный налог в мире несколько пугает, особенно если он будет хоть немного похож на текущий украинский», — резюмирует Черкашин.

Напомним, что Украина в рамках обязательств перед МВФ уже работает над Национальной стратегией доходов, предусматривающей гармонизацию налогового законодательства с требованиями ЕС и усиление фискального давления за счет расширения налогооблагаемой базы.