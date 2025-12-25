Multi от Минфин
25 декабря 2025, 12:17

Золото показало лучший результат за 46 лет

Фьючерсы на золото в Нью-Йорке взлетели почти на 71% в этом году. Это лучший результат за последние 46 лет, пишет Yahoo.

Фьючерсы на золото в Нью-Йорке взлетели почти на 71% в этом году.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с золотом

В последний раз желтый металл демонстрировал столь мощный рост во времена президентства Джимми Картера, когда на Ближнем Востоке разворачивался кризис, инфляция стремительно росла, а США находились в центре энергетического кризиса,

Сегодня тарифы перекраивают международную торговлю, рф продолжает войну с Украиной, происходят вспышки напряженности между Израилем и Ираном, а США захватывают нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы. Во времена неопределенности инвесторы обращаются к таким защитным активам, как золото.

Золото считается устойчивой инвестицией: инвесторы ожидают, что желтый металл сохранит свою стоимость во время кризиса, при всплеске инфляции или падении курсов валют.

«Неопределенность остается определяющей чертой мировой экономики, — заявил Джо Каватони, старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту. — В этих условиях золото становится все более привлекательным как стратегический инструмент диверсификации и источник стабильности».

Для некоторых инвесторов недостаток золота заключается в том, что оно не приносит фиксированного дохода, как облигации. Но когда ФРС снижает процентные ставки, как это происходило в последние месяцы, доходность облигаций обычно падает, делая золото более привлекательным.

На этой неделе металл обновил очередной рекорд, в 50-й раз с начала года. Котировки впервые в истории превысили $4 500 за унцию.

Ожидания аналитиков

Аналитики JPMorgan ожидают, что в 2026 году цены превысят $5000.

Рост золота на 71% в этом году значительно опередил индекс S&P 500, который поднялся всего на 18%. В 2024 году фьючерсы на золото прибавили 27%, тогда как S&P вырос на 24%.

Ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС в 2026 году поддерживают рост котировок. Слабеющий доллар США также способствует росту цены, поскольку делает покупку золота относительно более доступной для международных инвесторов.

Ювелиры и владельцы золотых украшений выигрывают от высоких цен. И эта золотая лихорадка подогревается не только американцами, скупающими золотые слитки в Costco, но и целыми странами, закупающими золото тоннами.

Прогноз по золоту

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
