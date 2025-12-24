Налог на прибыль банков 50%: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины подписал закон № 14097 об особенностях налогообложения банковского сектора. Как сообщил глава профильного комитета ВРУ Даниил Гетманцев , ключевым нововведением является установление ставки налога на прибыль для банков на уровне 50% на 2026 год.

Детали и цель закона

В 2026 году для банков временно устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50%. Кроме того, банкам запрещается уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, полученных в прошлых периодах.

Эта мера является продолжением политики, направленной на налогообложение сверхприбылей банков, полученных в военное время. Гетманцев ранее объяснял, что эти рекордные прибыли стали возможны благодаря высоким учетным ставкам и операциям с государственными ценными бумагами.

Повышенная ставка налога будет взиматься каждый квартал в течение всего 2026 года, а также распространится на первый квартал 2027 года.

Ожидается, что такое решение обеспечит значительные поступления в государственный бюджет:

В 2026 году: около 15−23 млрд. грн.

В 2027 году около 5 млрд грн.

Напомним, ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. Сейчас, в 2025 году, прибыль банков облагается налогом по ставке 25%.

Другие положения

Кроме «банковского налога» документ содержит ряд стратегических правок для оборонного и энергетического секторов:

Поддержка обороны и энергетики: До 2027 года продлены льготы на НДС для ввоза БПЛА, тепловизоров и антидроновых ружей. Также к 2029 году будут действовать налоговые льготы в сфере энергетики.

Е-акциз и цифровизация: Запуск системы электронного акциза официально отсрочен до 1 ноября 2026 года.

Реформа «Клуба белого бизнеса»: Усовершенствованы правила для Территории высокого уровня налогового доверия. В то же время, для охранной деятельности отменена возможность использования единого налога.

Упрощение для банков: Финансовые учреждения освободили от обязанностей налогового агента по делам о банкротстве физических лиц.

Закон также вносит коррективы в правила начисления НДС по отдельным операциям и обновляет требования к аудиту финансовой отчетности.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.