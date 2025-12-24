Налог на прибыль банков 50%: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 15:52 Читати українською

Налог на прибыль банков 50%: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины подписал закон № 14097 об особенностях налогообложения банковского сектора. Как сообщил глава профильного комитета ВРУ Даниил Гетманцев, ключевым нововведением является установление ставки налога на прибыль для банков на уровне 50% на 2026 год.

Налог на прибыль банков 50%: Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали и цель закона

В 2026 году для банков временно устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50%. Кроме того, банкам запрещается уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков, полученных в прошлых периодах.

Эта мера является продолжением политики, направленной на налогообложение сверхприбылей банков, полученных в военное время. Гетманцев ранее объяснял, что эти рекордные прибыли стали возможны благодаря высоким учетным ставкам и операциям с государственными ценными бумагами.

Повышенная ставка налога будет взиматься каждый квартал в течение всего 2026 года, а также распространится на первый квартал 2027 года.

Ожидается, что такое решение обеспечит значительные поступления в государственный бюджет:

  • В 2026 году: около 15−23 млрд. грн.
  • В 2027 году около 5 млрд грн.

Читайте также: НБУ резко раскритиковал поднятие налога для банков до 50%

Напомним, ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. Сейчас, в 2025 году, прибыль банков облагается налогом по ставке 25%.

Другие положения

Кроме «банковского налога» документ содержит ряд стратегических правок для оборонного и энергетического секторов:

  • Поддержка обороны и энергетики: До 2027 года продлены льготы на НДС для ввоза БПЛА, тепловизоров и антидроновых ружей. Также к 2029 году будут действовать налоговые льготы в сфере энергетики.
  • Е-акциз и цифровизация: Запуск системы электронного акциза официально отсрочен до 1 ноября 2026 года.
  • Реформа «Клуба белого бизнеса»: Усовершенствованы правила для Территории высокого уровня налогового доверия. В то же время, для охранной деятельности отменена возможность использования единого налога.
  • Упрощение для банков: Финансовые учреждения освободили от обязанностей налогового агента по делам о банкротстве физических лиц.

Закон также вносит коррективы в правила начисления НДС по отдельным операциям и обновляет требования к аудиту финансовой отчетности.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами