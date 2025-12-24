Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 декабря 2025, 13:16

Украина будет отдавать по 10% ВВП за долги в следующие 3 года

В 2026—2028 годах долговые выплаты Украины составят в среднем по 1,19 трлн грн в год или около 10,4% от ожидаемого ВВП страны. Об этом говорится в тексте долговой стратегии на 2026−2028 годы, которую правительство утвердило на своем заседании 24 декабря. Текст документа находится в распоряжении ЭП.

В 2026—2028 годах долговые выплаты Украины составят в среднем по 1,19 трлн грн в год или около 10,4% от ожидаемого ВВП страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько будем платить

Так, согласно документу, общая сумма расходов государства на погашение долга и уплаты процентов по нему в 2025 году должна составлять 1,05 трлн грн, в 2026-м — 1,17 трлн грн, в 2027-м — 1,26 трлн грн, а в 20 В среднем, по расчетам Минфина, на обслуживание и погашение долга государство будет тратить по 1,193 трлн грн в год.

Если сравнивать долговые выплаты с прогнозируемым ВВП, то в следующие 3 года они составят около 10%. Так, в 2025 году государство выплатит по долгам 11,7% ВВП, в 2026-м — 11,3%, в 2027-м — 10,5%, а в 2028-м — 9,5%.

Читайте также: Бюджетный комитет ВР разрешил Минфину за 2 недели до конца 2025 г. выпустить ОВГЗ еще на 55 млрд грн

В то же время в Минфине, который и разработал стратегию управления госдолгом, отмечают, что в последние годы Украине удалось улучшить его структуру.

Большую часть заимствований государство привлекает на льготных условиях. Как следствие, средневзвешенная стоимость государственного долга летом 2025 составила 4,9%. Для сравнения, к началу войны средневзвешенная ставка государственного долга составляла 7,2%.

В настоящее время большая часть государственного долга — это внешний долг (75%). Общая доля долга, номинированного в иностранной валюте, составляет 77% (еще 2% госдолга по ОВГЗ, номинированным в иностранных валютах). Поэтому в Минфине видят высокие валютные риски для устойчивости госдолга в будущем.

«В то же время внутренний рынок остается важным источником ликвидности: чистое финансирование за период с 2022 года по 2 квартал 2025 года составило 659 млрд грн», — говорится в стратегии.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Ираида Крылова
Ираида Крылова
24 декабря 2025, 14:25
#
Еще и должны остались, пипец. Городов, превращенных в пыль и жестокого убийства украинцев мало, дайте еще. Да Евросоюз со Штатами каждому украинцу , кто остался жив, должны выплатить компенсацию по 10000 долл каждому.!! Это за наш счет они все жируют, сидят в тепле, сытые, одеты и обутые. Балы, праздники, фестивали устраивают. А мы тут погибай за дешевый газ и топливо для Европы. Трындец полный. Фу.
Украинцев вообще за людей не считают, так , расходной материал. Связались на свою голову.
+
0
Ramo
Ramo
24 декабря 2025, 14:35
#
Наступна стратегія від зешобли — як підняти податки бізнесу та фізичним особам, щоб віддавати борг 10% ВВП щорічно, які зешобла дуже ефективно набрала під середньозважені 4,9%)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
