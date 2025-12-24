Multi от Минфин
Цены на платину обновили исторический максимум

Цены на платину впервые в истории превысили $2300 за унцию. В среду, 24 декабря, январские фьючерсы на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 4,73% и на пике достигли $2395,6 за унцию, свидетельствуют данные.

Цены на платину впервые в истории превысили $2300 за унцию.

Почему дорожает платина

Драгметалл растет десятую сессию подряд — это самая длинная серия роста с 2017 года. За это время котировки выросли на 45%. А с начала года платина подорожала на 163%, что является самым большим годовым приростом с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в 1987 году.

Рост драгметаллов поддерживают ожидания смягчения монетарной политики ведущих центробанков, устойчивый спрос со стороны регуляторов (особенно азиатских) и геополитическая неопределенность.

Инвесторы, в частности, скупают металл в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС, отмечает Trading Economics. Такие ожидания подстегивают слабые данные по рынку труда США, а также заявления некоторых представителей ФРС.

В настоящий момент рынок ожидает, что американский регулятор понизит ставку еще два раза в 2026 году.

Недавний скачок котировок платины произошел на фоне признаков углубления дефицита на лондонском рынке, так как трейдеры активно поставляют металл в США, чтобы застраховаться от риска введения пошлин, пишет Bloomberg. Поддержку котировкам также оказывают перебои в поставках из крупнейшего производителя платины — Южной Африки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
