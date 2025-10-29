ЕЦБ планирует запустить цифровой евро в 2029 году, но ждет законодательной базы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит подготовительную работу над проектом цифрового евро после завершения текущего этапа в этом месяце, ориентируясь на запуск цифровой валюты в 2029 году. Однако реализация этих планов зависит от создания соответствующей законодательной базы в Европейском Союзе, где до сих пор продолжаются дискуссии. Об этом сообщает Bloomberg 29 октября.

Продолжение подготовки и ориентировочный срок

Текущий двухлетний этап подготовки, начатый в 2023 году, завершается в этом месяце. Он следовал за двухлетним этапом исследования. Центральные банкиры надеялись, что за это время ЕС примет необходимые законы для запуска цифрового аналога банкнот и монет, однако национальные правительства и Европейский парламент до сих пор не пришли к соглашению.

Законодательные препятствия и политическое давление

Наибольшее сопротивление исходит от Европейской народной партии (EPP), где некоторые депутаты предпочитают искать альтернативу цифровому евро в частном секторе.

В то же время растет давление в отношении скорейшего выхода из тупика. Политики выражают обеспокоенность из-за чрезмерной зависимости Европы от американских платежных систем, таких как Visa,Mastercard и PayPal. Дополнительный импульс дискуссии придали опасения, что стейблкоины, привязанные к доллару США, которые активно поддерживает администрация Дональда Трампа, могут закрепиться на европейском рынке.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард и другие высокопоставленные чиновники призывают ускорить процесс для укрепления стратегической автономии Европы в условиях обострения геополитической напряженности. Ожидается, что это будет отражено в официальном сообщении ЕЦБ в четверг.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.

Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.

Стимулировать инновации в финансовом секторе.

Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.