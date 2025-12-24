Зеленский анонсировал новые программы денежной помощи украинцам в 2026 году

В 2026 году государство планирует внедрить новые программы прямой поддержки граждан. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Поддержка работает

Глава государства отметил, что форматы прямой поддержки, в частности, программы зимней помощи, реально работают и дают ощутимый результат. Такой подход, подчеркнул президент, применяется не только в Украине, но и во многих странах мира, в частности, в США и государствах Европы.

«Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают — прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрены новые», — сказал Зеленский.

По словам Президента, спрос на действующую программу зимней помощи остается очень высоким. На данный момент заявки на получение помощи подали почти 18 миллионов украинцев, и уже в ближайшее время это количество может возрасти.

Он напомнил, что подать заявку на нынешнюю «Зимнюю поддержку» можно до Рождества. 24 декабря — последний день приема заявлений по государственной программе «Зимняя поддержка».

В то же время полученные средства разрешается использовать до июня следующего года, поэтому у всех участников программы будет достаточно времени, чтобы воспользоваться помощью.

Детали будущих программ пока не раскрываются, однако во власти дают понять, что государство будет и дальше делать ставку в адресную помощь населению.

Напомним

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.