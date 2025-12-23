Тарифы на воду для населения могут вырасти в 2026 г: правительство предложило искать компромисс

Правительство обратилось в Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением отсрочить запланированный пересмотр тарифов на водоснабжение для населения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в условиях военного положения важно не допустить роста финансовой нагрузки на граждан.

В то же время, глава правительства отметила необходимость поиска сбалансированного решения, которое будет учитывать как интересы потребителей, так и потребности водоканалов, чтобы предприятия могли работать без накопления долгов.

Она также отметила, что правительство совместно с НКРЭКУ будет работать над наработкой согласованного подхода к дальнейшей тарифной политике.

Напомним

