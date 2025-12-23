Рынки прогнозов переиграли Уолл-стрит: трейдеры точнее предсказывают инфляцию, чем профессиональные экономисты

Платформы для ставок на события оказались более эффективным инструментом для прогнозирования экономических показателей, чем традиционные аналитические модели крупных банков. Согласно новому исследованию платформы Kalshi, «мудрость толпы» превзошла консенсус-прогнозы Уолл-стрит по инфляции. Об этом пишет CoinDesk.

Результаты исследования: 40% преимущества

Kalshi проанализировала данные за 25 месяцев (с февраля 2023 года до середины 2025 года), сравнивая ставки своих пользователей с прогнозами ведущих экономистов.

Точность: Рыночные прогнозы относительно годового изменения Индекса потребительских цен (CPI) имели на 40% меньшую среднюю погрешность, чем консенсус-прогнозы аналитиков.

Эффективность в кризис: Преимущество рынков прогнозов становилось еще более очевидным в моменты резких экономических колебаний. Когда реальные показатели значительно отклонялись от ожиданий, прогнозы Kalshi были точнее традиционных на 67%.

Как это работает: деньги против репутации

Авторы отчета объясняют этот феномен разницей в мотивации и методах. Традиционные прогнозы часто основаны на схожих моделях и данных, а аналитики могут быть скованны корпоративной осторожностью (страхом сделать слишком смелый прогноз, который окажется ошибочным).

Вместо этого на рынках прогнозов:

Финансовый стимул: Трейдеры рискуют собственными деньгами, поэтому они максимально заинтересованы в точности.

Агрегация данных: Платформа собирает мнения тысяч участников, которые используют различные источники — от официальной статистики до альтернативных данных и инсайдов.

Реальное время: Рыночные цены обновляются мгновенно 24/7, тогда как консенсус-прогнозы фиксируются за несколько дней до выхода отчета и часто устаревают.

Сигнал об опасности

Исследование выявило интересную закономерность, которую можно использовать в качестве индикатора. Если за неделю до публикации отчета CPI прогноз на Kalshi отличается от консенсуса Уолл-стрит более чем на 0,1 процентного пункта, вероятность того, что реальные данные станут сюрпризом для рынка, возрастает до 80% (по сравнению с обычными 40%).