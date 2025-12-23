Multi от Минфин
українська
23 декабря 2025, 12:36

Акционеры EA одобрили продажу компании Саудовской Аравии за $55 миллиардов

Акционеры игрового гиганта Electronic Arts (EA) официально поддержали соглашение о переходе компании в частную собственность. Покупателем выступает консорциум во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). Сумма сделки составила $55 млрд, сообщает Bloomberg.

Акционеры EA одобрили продажу компании Саудовской Аравии за $55 миллиардов
Фото: wikipedia.org

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые детали сделки:

  • Цена выкупа: Инвесторы получат $210 за каждую акцию наличными. Голосование по этому предложению состоялось в понедельник, 22 декабря.
  • Статус компании: После 40 лет нахождения на фондовом рынке EA становится частной компанией.
  • Портфель активов: Издатель владеет такими культовыми франшизами, как EA SPORTS FC (бывшая FIFA), Battlefield, The Sims и Apex Legends.

Почему это важно для рынка?

Для Саудовской Аравии и ее фонда PIF эта покупка является стратегическим шагом в рамках плана Vision 2030. Страна активно инвестирует в сектор интерактивных медиа и киберспорта, чтобы диверсифицировать свою экономику и уйти от нефтяной зависимости.

Что это изменит для EA?

Переход в частный статус дает разработчикам значительную свободу:

  • Отсутствие квартальных отчетов: Компании больше не нужно подстраивать релизы игр под финансовые ожидания публичных инвесторов.
  • Фокус на качестве: Девелоперы смогут концентрироваться на создании качественного контента и долгосрочных проектах, избегая давления со стороны биржевого рынка.
  • Стратегическая стабильность: Консорциум (в который также входят Silver Lake и Affinity Partners) планирует инвестировать в инновации и новые технологии в рамках экосистемы EA.

Контекст соглашения

Предложение о выкупе поступило в то время, когда индустрия видеоигр переживает период консолидации, пытаясь вернуться к высоким темпам роста, которые наблюдались во время пандемии.

Хотя игры EA остаются популярными, а некоторые франшизы успешно адаптируются для кино и сериалов, годовые доходы компании уже три года фактически стоят на месте — они колеблются от $7,4−7,6 млрд.

Эта сделка стала одной из крупнейших в истории игровой индустрии и уступает по масштабу только приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft за $68,7 млрд в 2023 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 декабря 2025, 14:23
#
Все продают чуркам, а потом будут себя за причинное место кусать, как сейчас запад кусает себя по поводу китая!
+
0
gucci
gucci
23 декабря 2025, 15:18
#
Саудити найтупіші інвестори. Придбали пакет вольксаген за 300 євро за акцію, яка тепер коштує 100, телефоніку іспанську 4 євро, сьогодні 3.4 і йже вниз. мавпі дали нафту
