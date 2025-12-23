Будет ли в Украине доллар по 45 гривен, а евро 52 гривны — прогноз банкира на 2026 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 декабря 2025, 9:27 Читати українською

Будет ли в Украине доллар по 45 гривен, а евро 52 гривны — прогноз банкира на 2026 год

В 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может возрасти в среднем на 2−7%. Такой прогноз дал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

В 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курсовые изменения

При этом, как утверждает эксперт, любые курсовые изменения будут медленными и контролируемыми, что лишит участников рынка шока и не повлечет за собой резкий рост спроса на наличном рынке.

Опираясь на данные Центра экономических исследований и прогнозирования Финансовый пульс, он напомнил, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год Правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/$ и 49,4 грн/€, а Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 45,4 грн/$

Читайте: Доллар потерял 9% стоимости в этом году и прогнозы на 2026 год неутешительны — Reuters

В то же время эксперт отметил, что в 2025 году средневзвешенный «бюджетный» курс предполагался на уровне 45 грн/$, тогда как в течение года официальный курс был в среднем на 7−8% ниже.

Мамедов акцентировал, что в этом году разница между заложенным в бюджете и фактическим курсами достаточно ощутима. Из-за привязки бюджетных показателей к курсу американского доллара в течение года дефицит на курсовой разнице вырос на 400 млрд грн (свыше $9 млрд).

«С одной стороны, позиция и стратегия Нацбанка достаточно взвешена: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием (в частности, речь идет об увеличении учетной ставки с целью укрепления гривни), и реализацией режима „управляемой гибкости“ на валютном рынке, суть которого заключается в максимальном насыщении спроса и спроса, и о спросе, и о спросе. Правительству и народным депутатам пришлось пересматривать госбюджет, ведь на курсовой разнице возникла „дыра“ на 400 млрд грн», — отметил. он.

Что будет влиять на курс в 2026 году?

По его прогнозу, в 2026 году на валютный рынок будет влиять ряд стратегических факторов.

Во-первых, течение или прекращение войны. По мнению банкира, это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но вообще существование как независимого субъектного государства.

Во-вторых, объем международной финансовой помощи. По бюджетной оценке, в следующем году Украине потребуется по меньшей мере $46,5 млрд, которые будут направлены прежде всего на покрытие расходов бюджета.

Прогнозируя ситуацию на валютном рынке в январе-марте 2026 года, Мамедов подчеркнул, что стратегия Нацбанка на валютном рынке вряд ли существенно изменится.

Следовательно, следует ожидать, что НБУ по-прежнему будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции тем самым делая невозможными резкие и хаотические изменения курсовых показателей.

Он считает, что в течение первого квартала 2026 года, прежде всего, из-за необходимости бизнеса осуществлять налоговые платежи, а также из-за сезонного уменьшения спроса на валюту, официальный курс доллара может колебаться в пределах 42,6−43 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают obormot, Андрей Татра и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами