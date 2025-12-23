Будет ли в Украине доллар по 45 гривен, а евро 52 гривны — прогноз банкира на 2026 год

В 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43−45 грн, а евро — в пределах 50−52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может возрасти в среднем на 2−7%. Такой прогноз дал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Курсовые изменения

При этом, как утверждает эксперт, любые курсовые изменения будут медленными и контролируемыми, что лишит участников рынка шока и не повлечет за собой резкий рост спроса на наличном рынке.

Опираясь на данные Центра экономических исследований и прогнозирования Финансовый пульс, он напомнил, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год Правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/$ и 49,4 грн/€, а Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 45,4 грн/$

В то же время эксперт отметил, что в 2025 году средневзвешенный «бюджетный» курс предполагался на уровне 45 грн/$, тогда как в течение года официальный курс был в среднем на 7−8% ниже.

Мамедов акцентировал, что в этом году разница между заложенным в бюджете и фактическим курсами достаточно ощутима. Из-за привязки бюджетных показателей к курсу американского доллара в течение года дефицит на курсовой разнице вырос на 400 млрд грн (свыше $9 млрд).

«С одной стороны, позиция и стратегия Нацбанка достаточно взвешена: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием (в частности, речь идет об увеличении учетной ставки с целью укрепления гривни), и реализацией режима „управляемой гибкости“ на валютном рынке, суть которого заключается в максимальном насыщении спроса и спроса, и о спросе, и о спросе. Правительству и народным депутатам пришлось пересматривать госбюджет, ведь на курсовой разнице возникла „дыра“ на 400 млрд грн», — отметил. он.

Что будет влиять на курс в 2026 году?

По его прогнозу, в 2026 году на валютный рынок будет влиять ряд стратегических факторов.

Во-первых, течение или прекращение войны. По мнению банкира, это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но вообще существование как независимого субъектного государства.

Во-вторых, объем международной финансовой помощи. По бюджетной оценке, в следующем году Украине потребуется по меньшей мере $46,5 млрд, которые будут направлены прежде всего на покрытие расходов бюджета.

Прогнозируя ситуацию на валютном рынке в январе-марте 2026 года, Мамедов подчеркнул, что стратегия Нацбанка на валютном рынке вряд ли существенно изменится.

Следовательно, следует ожидать, что НБУ по-прежнему будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции тем самым делая невозможными резкие и хаотические изменения курсовых показателей.

Он считает, что в течение первого квартала 2026 года, прежде всего, из-за необходимости бизнеса осуществлять налоговые платежи, а также из-за сезонного уменьшения спроса на валюту, официальный курс доллара может колебаться в пределах 42,6−43 грн.