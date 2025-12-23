Индийская рупия завершает год в статусе самой слабой валюты Азии, что связано с затянувшимися переговорами по торговому соглашению с США и масштабным оттоком иностранных инвестиций. По данным Nomura и S&P Global Market Intelligence, курс рупии может ослабеть до 92 за доллар к концу марта 2026 года (текущий курс — 89,6).

Что говорят аналитики

Аналитики, опрошенные CNBC, отмечают, что надежды на укрепление рупии связаны с возможным заключением торговой сделки с Вашингтоном в ближайшие шесть месяцев.

Высокие пошлины (до 50%) и неопределенность вокруг экономической политики способствовали падению экспорта в США и оттоку капитала. Только из акций иностранные инвесторы вывели почти $18 млрд с начала года.

Действия центробанка

Центробанк Индии сохраняет политику плавающего курса, но, по сообщениям СМИ, в декабре предпринял активные интервенции для сдерживания падения валюты.

Ослабление рупии в теории может увеличить конкурентоспособность экспорта, однако негативный эффект для импорта и инфляции сохраняется — до заключения торгового соглашения и возврата внешних инвесторов давление на рупию, по мнению экспертов, сохранится.