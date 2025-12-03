Индийская рупия пробила психологическое дно: курс упал ниже 90 за доллар из-за торгового тупика с США

Национальная валюта Индии пересекла критическую психологическую отметку, впервые в истории опустившись ниже уровня 90 рупий за один доллар США. Главной причиной пессимизма инвесторов стали задержки в заключении ключевого торгового соглашения с Вашингтоном, что продолжает давить на финансовые рынки страны. Об этом сообщает Bloomberg 3 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Рекордное падение и реакция Центробанка

В среду индийская валюта ослабла на 0,5%, установив новый исторический минимум на уровне 90,2950 за доллар. Ситуацию пытался спасти Резервный банк Индии, который, по информации инсайдеров, вышел на рынок с продажей небольших партий долларов, что позволило частично отыграть потери.

Негативные настроения перекинулись и на фондовый рынок: базовый индекс NSE Nifty 50 просел на 0,5%.

Аналитики предупреждают, что пробитие уровня 90 открывает путь к дальнейшему падению.

Пошлины и дефицит: почему рупия слабеет

Экономическое давление на Индию усугубляют высокие 50-процентные тарифы на индийские товары со стороны США. Это бьет по экспортерам, тогда как объемы импорта остаются значительными, создавая высокий спрос на доллар внутри страны. Как следствие, торговый дефицит Индии достиг рекордных значений.

«Экспортеры не продают доллары агрессивно, поскольку рупия имеет тенденцию к обесцениванию, в то время как спрос на доллар со стороны импортеров остается высоким», — объясняет Ритеш Бхансали из Mecklai Financial Services.

Стратеги Barclays считают, что только подписание торгового соглашения с Белым домом может дать рупии краткосрочную передышку.

Дилемма процентных ставок

Слабость валюты связывает руки центральному банку. Хотя ранее глава RBI Санджай Малхотра намекал на возможность снижения ставок из-за рекордно низкой инфляции, теперь этот сценарий выглядит маловероятным.

Кунал Содхани, руководитель казначейства Shinhan Bank, считает, что устойчивая слабость рупии может заставить регулятора оставить ставки без изменений на ближайшем заседании в пятницу, несмотря на то, что экономика страны растет самыми быстрыми темпами за последние шесть кварталов.