українська
23 декабря 2025, 8:44

Рост реального ВВП Украины в ноябре ускорился до 3,6% — ИЭД

Несмотря на постоянные обстрелы россиянами энергетической и железнодорожной инфраструктуры, месячный реальный ВВП Украины в ноябре вырос на 3,6% к предыдущему году — в основном благодаря значительному вкладу сельского хозяйства. Об этом говорится в исследовании ИЭД.

Несмотря на постоянные обстрелы россиянами энергетической и железнодорожной инфраструктуры, месячный реальный ВВП Украины в ноябре вырос на 3,6% к предыдущему году — в основном благодаря значительному вкладу сельского хозяйства.

Как изменились показатели

Реальная валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве, по оценкам ИЭД, увеличилась на 36% в ноябре благодаря более поздней уборке кукурузы, чем в 2024 году. Также в ноябре экономику поддержали оборонные закупки и рост в торговле на 5,5%.

Но другие отрасли находились под существенным давлением. Падение в добывающей промышленности на 18% было вызвано постоянными российскими атаками на добычу газа и угля.

Сокращение в перерабатывающей промышленности на 0,9% было вызвано проблемами доступа к электроэнергии.

Читайте также: ВВП Украины ускорил рост до 5,3% в ноябре — Минэкономики

Хотя потери в энергетике не были значительными (-0,2%), российские атаки в отличие от предыдущих месяцев ухудшили способность энергосистемы передавать энергоресурсы между регионами.

Падение в транспорте замедлилось до 6% после 10% в октябре, однако существует риск его усиления в декабре, поскольку россия активизировала атаки на железнодорожную инфраструктуру и разрушает как подвижной состав, так и пути.

Также, по данным Госстата, в третьем квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1%, что было близко к оценке ИЭД.

Со стороны спроса реальное государственное потребление выросло на 12,2% к предыдущему году, а реальное потребление — на 6,7%.

Высокие объемы государственного потребления могут отражать расходы на оборону и поступление военной помощи, тогда как высокое частное потребление может быть связано со спросом на энергетическое оборудование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
