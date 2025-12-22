Автогражданка стала полностью бесплатной для ветеранов

Государство сделало еще один шаг к цифровизации льгот для защитников. Отныне участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить полную компенсацию стоимости обязательного страхования авто (автогражданки) прямо в смартфоне. О новой услуге сообщила пресс-служба «Дії» 22 декабря.

Как работает механизм

Ранее указанные категории имели право на 50% скидки при оформлении полиса в страховой компании. Теперь государство покрывает и вторую половину суммы.

50% стоимости — предоставляет в качестве скидки страховая компания при покупке полиса.

50% стоимости (то, что вы заплатили) — компенсирует государство через приложение «Дія».

Таким образом, финальная стоимость страхования для ветерана фактически равна нулю.

Кто может воспользоваться услугой

Подать заявку на возврат средств могут граждане, имеющие удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, что отражено в «Дії».

Однако есть важные технические условия:

Двигатель автомобиля: Объем двигателя не должен превышать 2500 куб. см. Для электрокаров лимит мощности — до 100 кВт.

Дата: Полис должен быть оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы.

Использование: Автомобиль должен использоваться исключительно для личных нужд (не такси, не грузовые перевозки).

Инструкция: как вернуть деньги за несколько кликов

Процедура максимально упрощена и занимает несколько минут:

Обновите приложение «Дія» до последней версии.

Зайдите в меню «Сервисы» и выберите раздел «Ветеран PRO».

Нажмите «Компенсация автогражданки».

Из списка выберите свой льготный полис (система подтянет его автоматически из базы МТСБУ).

Выберите карту «єПідтримка» (Дія.Картка) для зачисления средств.

