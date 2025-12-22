Полмиллиарда «между своими»: аналитики выявили масштабные нарушения на государственных тендерах

Несмотря на работу системы Prozorro и антикоррупционные меры предосторожности, старая схема разыгрывания государственных средств в «семейном кругу» продолжает процветать. Анализ закупок за 2025 год показал, что по крайней мере в 32 тендерных процедурах участники имели прямые, запрещенные законом связи между собой. Общая сумма таких сделок достигла 501,2 млн грн. Об этом сообщает сервис мониторинга данных Опендатабот, 22 декабря.

Иллюзия конкуренции

Суть нарушения заключается в том, что на торги приходят компании, которые формально являются конкурентами, но фактически контролируются одними и теми же людьми. Согласно Закону Украины «О публичных закупках», заказчик обязан отклонить предложение, если участники связаны между собой (например, имеют общих бенефициаров или доля связанности превышает 25%).

Однако, как показывает исследование, это правило часто игнорируется или не отслеживается. В 32 выявленных случаях связь между участниками и победителем была очевидна и превышала допустимые законом пределы, что является грубым нарушением принципов честной конкуренции.

Самые громкие кейсы года

Нефтяной гигант (468,3 млн грн). Самый крупный сомнительный тендер объявила «Укрнафта». В нем соревновались две компании — «БК Укрбурсервис» и «Спецмехсервис». Как выяснилось, владелицы обеих фирм имеют еще один совместный бизнес — компанию «Нафтогазекология». Фактически, крупный контракт разыграли в пределах одной бизнес-группы.

Промышленный сектор (10,4 млн грн). Второе место заняла закупка с участием компании «Спецкран» и «ВП ХЕАЗ». Оба предприятия имеют одного и того же совладельца.

Частные предприятия (4,7 млн грн). Третий кейс касается ЧП «Полтавское» и ЧП «Бориспольское». Несмотря на разные географические названия, обе структуры принадлежат одному лицу.

«Серая зона» законодательства

Помимо прямых нарушений, существуют схемы, которые формально остаются в рамках закона, но фактически убивают конкуренцию.

Эксперты выявили еще 19 закупок на общую сумму 256,3 млн грн, которые были разбиты на отдельные лоты. В этих случаях связанные компании подавали заявки на разные лоты в рамках одного тендера. Юридически каждый лот — это отдельный предмет закупки, поэтому формально нарушения нет. Однако де-факто это позволяет бизнес-группам забирать заказы без реальной борьбы с внешними конкурентами.

Главная проблема заключается в сложности проверки: заказчикам часто не хватает времени или ресурсов, чтобы вручную сверять реестры владельцев и искать скрытые связи, чем и пользуются недобросовестные участники рынка.