Налоговая разъяснила: Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине

Украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо. Об этом в интервью РБК-Украина заявила и. главы ДПС Леся Карнаух.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине

«При подаче декларации, например, они нам отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще не облагаемый доход, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой», — отметила и.о председателя ГНС Карнаух.

По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.

Читайте также: Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам