Украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо. Об этом в интервью РБК-Украина заявила и. главы ДПС Леся Карнаух.
Налоговая разъяснила: Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине
«При подаче декларации, например, они нам отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще не облагаемый доход, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой», — отметила и.о председателя ГНС Карнаух.
По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.
«Украина согласно этому соглашению готова к обмену информацией со 121 страной», — добавила она.
Обмен такой информацией может производиться исключительно в налоговых целях, отметила Карнаух. Налоговая не может раздавать информацию об украинцах в целях уголовных преследований.
«Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей», — сказала Карнаух.
Сколько беженцев в Европе
По данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек.
Польша и Германия приняли у себя больше всего беженцев из Украины — более 985 тысяч и 1,1 миллиона человек соответственно.
