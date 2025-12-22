Multi от Минфин
українська
22 декабря 2025, 12:02 Читати українською

Налоговая разъяснила: Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине

Украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят налоги, то в Украине им этого делать не надо. Об этом в интервью РБК-Украина заявила и. главы ДПС Леся Карнаух.

Украинские беженцы за границей должны декларировать свои доходы, полученные в других странах.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Должны ли беженцы в ЕС платить налоги в Украине

«При подаче декларации, например, они нам отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все. И в случае, если у них есть еще не облагаемый доход, то налогообложению по украинскому законодательству подлежит только та часть, которая не была обложена другой», — отметила и.о председателя ГНС Карнаух.

По ее словам, система обмена финансовой информацией о счетах CRS призвана для того, чтобы налоговые органы двух или трех юрисдикций между собой обменивались информацией и обеспечивали справедливость подхода ко всем плательщикам по всему миру, независимо от того, где они есть.

Читайте также: Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам

673="413″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="413″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">

«Украина согласно этому соглашению готова к обмену информацией со 121 страной», — добавила она.

Обмен такой информацией может производиться исключительно в налоговых целях, отметила Карнаух. Налоговая не может раздавать информацию об украинцах в целях уголовных преследований.

«Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей», — сказала Карнаух.

Сколько беженцев в Европе

По данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек.

Польша и Германия приняли у себя больше всего беженцев из Украины — более 985 тысяч и 1,1 миллиона человек соответственно.

Источник: Минфин
Новости по теме
