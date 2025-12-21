С 2026 года НБУ начнет проверять банки на уровень инклюзивности — Пышный

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2025, 16:04 Читати українською

С 2026 года НБУ начнет проверять банки на уровень инклюзивности — Пышный

Национальный банк Украины анонсировал существенные изменения в системе надзора за финансовыми учреждениями. Регулятор принял принципиальное решение включить оценку доступности финансовых услуг в перечень обязательных инспекционных процедур. Это стало реакцией на проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью при обслуживании в отделениях. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Национальный банк Украины анонсировал существенные изменения в системе надзора за финансовыми учреждениями.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция на инцидент с ветераном

Последнюю в этом году встречу с руководителями крупнейших банков регулятор посвятил теме безбарьерности. Катализатором разговора стал недавний инцидент с ветераном Русланом Кнышем, который столкнулся с проблемами в обслуживании.

В Нацбанке подчеркивают: это не проблема одного конкретного учреждения, а вызов для всей системы. Проведя оперативный анализ регулирования, в НБУ пришли к выводу, что действующие правила дают банкам достаточно гибкости, чтобы избегать таких ситуаций.

Что изменится для банков

Начиная с 2026 года, доступность услуг станет предметом официальной инспекционной оценки НБУ. Инспекторы будут проверять банки по следующим критериям:

  • Стратегия: является ли инклюзивность частью планов развития банка.
  • Процессы: как настроена организационно-функциональная работа.
  • Продукты: адаптированы ли они для людей с инвалидностью.
  • Персонал: проходят ли сотрудники соответствующее обучение.

Требования к финучреждениям уже сейчас

Не дожидаясь 2026 года, НБУ ожидает от банков немедленного пересмотра внутренних процедур. Речь идет о широком спектре изменений: от устранения физических барьеров в отделениях до адаптации договоров и внедрения альтернативных способов идентификации клиентов (что особенно важно для людей с ранениями).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
21 декабря 2025, 16:37
#
В результате все новые затраты переложат на конечного потребителя.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами