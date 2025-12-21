С 2026 года НБУ начнет проверять банки на уровень инклюзивности — Пышный

Национальный банк Украины анонсировал существенные изменения в системе надзора за финансовыми учреждениями. Регулятор принял принципиальное решение включить оценку доступности финансовых услуг в перечень обязательных инспекционных процедур. Это стало реакцией на проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью при обслуживании в отделениях. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Реакция на инцидент с ветераном

Последнюю в этом году встречу с руководителями крупнейших банков регулятор посвятил теме безбарьерности. Катализатором разговора стал недавний инцидент с ветераном Русланом Кнышем, который столкнулся с проблемами в обслуживании.

В Нацбанке подчеркивают: это не проблема одного конкретного учреждения, а вызов для всей системы. Проведя оперативный анализ регулирования, в НБУ пришли к выводу, что действующие правила дают банкам достаточно гибкости, чтобы избегать таких ситуаций.

Что изменится для банков

Начиная с 2026 года, доступность услуг станет предметом официальной инспекционной оценки НБУ. Инспекторы будут проверять банки по следующим критериям:

Стратегия: является ли инклюзивность частью планов развития банка.

Процессы: как настроена организационно-функциональная работа.

Продукты: адаптированы ли они для людей с инвалидностью.

Персонал: проходят ли сотрудники соответствующее обучение.

Требования к финучреждениям уже сейчас

Не дожидаясь 2026 года, НБУ ожидает от банков немедленного пересмотра внутренних процедур. Речь идет о широком спектре изменений: от устранения физических барьеров в отделениях до адаптации договоров и внедрения альтернативных способов идентификации клиентов (что особенно важно для людей с ранениями).