Национальный банк Украины анонсировал существенные изменения в системе надзора за финансовыми учреждениями. Регулятор принял принципиальное решение включить оценку доступности финансовых услуг в перечень обязательных инспекционных процедур. Это стало реакцией на проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью при обслуживании в отделениях. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.
С 2026 года НБУ начнет проверять банки на уровень инклюзивности — Пышный
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Реакция на инцидент с ветераном
Последнюю в этом году встречу с руководителями крупнейших банков регулятор посвятил теме безбарьерности. Катализатором разговора стал недавний инцидент с ветераном Русланом Кнышем, который столкнулся с проблемами в обслуживании.
В Нацбанке подчеркивают: это не проблема одного конкретного учреждения, а вызов для всей системы. Проведя оперативный анализ регулирования, в НБУ пришли к выводу, что действующие правила дают банкам достаточно гибкости, чтобы избегать таких ситуаций.
Что изменится для банков
Начиная с 2026 года, доступность услуг станет предметом официальной инспекционной оценки НБУ. Инспекторы будут проверять банки по следующим критериям:
- Стратегия: является ли инклюзивность частью планов развития банка.
- Процессы: как настроена организационно-функциональная работа.
- Продукты: адаптированы ли они для людей с инвалидностью.
- Персонал: проходят ли сотрудники соответствующее обучение.
Требования к финучреждениям уже сейчас
Не дожидаясь 2026 года, НБУ ожидает от банков немедленного пересмотра внутренних процедур. Речь идет о широком спектре изменений: от устранения физических барьеров в отделениях до адаптации договоров и внедрения альтернативных способов идентификации клиентов (что особенно важно для людей с ранениями).
Комментарии - 1