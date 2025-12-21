Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $700 миллиардов

Американский бизнесмен Илон Маск установил новый абсолютный рекорд богатства, перейдя отметку в 700 миллиардов долларов . Это произошло после того, как Верховный суд штата Делавэр восстановил его право на пакет опционов Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов, который ранее был заблокирован. Об этом сообщает Forbes.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Судебная победа ценой в миллиарды

Резкий рост оценки капитала Маска произошел в пятницу вечером. Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции от января 2024 года, которое признавало процесс награждения Маска опционами в 2018 году «несправедливым» по отношению к акционерам из-за его влияния на совет директоров.

Как считали ранее: из-за судебных тяжб Forbes с января 2024 года учитывал эти опционы только на 50% от их стоимости.

Что изменилось: После вердикта о том, что отмена награды была «ненадлежащим средством правовой защиты», издание сняло дисконт. Это мгновенно добавило к оценке состояния миллиардера $69,5 млрд.

Теперь Forbes оценивает общий капитал Илона Маска в рекордные $749 млрд.

Структура империи Маска

Благодаря решению суда Tesla снова стала самым дорогим активом в портфеле бизнесмена, обойдя космическую компанию SpaceX.

Tesla: Общая стоимость доли Маска составляет $338 млрд. Сюда входят возобновленные опционы и 12% простых акций компании (стоимостью $199 млрд).

SpaceX: Доля Маска (оценивается в 42%) теперь стоит $336 млрд. Это основано на декабрьском предложении о выкупе акций, которое оценило всю ракетную компанию в $800 млрд.

Интересно, что всего за четыре дня до этого Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд.

Пропасть между лидерами

Разрыв между самым богатым человеком мира и остальными участниками рейтинга стал колоссальным. Илон Маск сейчас почти на полтриллиона долларов богаче своего ближайшего преследователя — соучредителя Google Ларри Пейджа, чей капитал оценивается в $253 млрд. Фактически, Маску не хватает «одного Ларри Пейджа», чтобы стать первым в мире триллионером.