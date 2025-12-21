Американский бизнесмен Илон Маск установил новый абсолютный рекорд богатства, перейдя отметку в 700 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Верховный суд штата Делавэр восстановил его право на пакет опционов Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов, который ранее был заблокирован. Об этом сообщает Forbes.
Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $700 миллиардов
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Судебная победа ценой в миллиарды
Резкий рост оценки капитала Маска произошел в пятницу вечером. Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции от января 2024 года, которое признавало процесс награждения Маска опционами в 2018 году «несправедливым» по отношению к акционерам из-за его влияния на совет директоров.
- Как считали ранее: из-за судебных тяжб Forbes с января 2024 года учитывал эти опционы только на 50% от их стоимости.
- Что изменилось: После вердикта о том, что отмена награды была «ненадлежащим средством правовой защиты», издание сняло дисконт. Это мгновенно добавило к оценке состояния миллиардера $69,5 млрд.
Теперь Forbes оценивает общий капитал Илона Маска в рекордные $749 млрд.
Структура империи Маска
Благодаря решению суда Tesla снова стала самым дорогим активом в портфеле бизнесмена, обойдя космическую компанию SpaceX.
- Tesla: Общая стоимость доли Маска составляет $338 млрд. Сюда входят возобновленные опционы и 12% простых акций компании (стоимостью $199 млрд).
- SpaceX: Доля Маска (оценивается в 42%) теперь стоит $336 млрд. Это основано на декабрьском предложении о выкупе акций, которое оценило всю ракетную компанию в $800 млрд.
Интересно, что всего за четыре дня до этого Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $600 млрд.
Пропасть между лидерами
Разрыв между самым богатым человеком мира и остальными участниками рейтинга стал колоссальным. Илон Маск сейчас почти на полтриллиона долларов богаче своего ближайшего преследователя — соучредителя Google Ларри Пейджа, чей капитал оценивается в $253 млрд. Фактически, Маску не хватает «одного Ларри Пейджа», чтобы стать первым в мире триллионером.
Комментарии