Для многих просмотр культовой ленты «Один дома» является неизменной рождественской традицией. Внимательные зрители часто обращают внимание на сцену, где 8-летний Кевин Маккалистер самостоятельно идет в супермаркет. В 1990 году его корзина с продуктами и бытовой химией обошлась в скромные 19,83 доллара. Однако через 35 лет стоимость аналогичного набора товаров выросла более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает USA Today.
Чек Кевина из «Один дома» с 1990 года вырос на 167%
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Эксперимент с ценами
Журналисты решили проверить, как инфляция изменила покупательную способность американцев, пересчитав расходы Кевина по ценам 2025 года. Для расчета использовали ценники сети Schnucks — продуктового ритейлера, расположенного недалеко от пригорода Чикаго, где по сюжету проживала семья Маккалистеров.
Результаты подсчета показали, что аналогичный набор товаров в 2025 году стоил бы $53,95 (или $52,95 с учетом купона на скидку в 1 доллар, который использовал герой фильма). Это свидетельствует о росте цен на 167% за последние три с половиной десятилетия.
Подробная структура чека 2025 года
Вот сколько стоят товары из корзины Кевина сегодня:
- Жидкий стиральный порошок Tide: $12,99 (самая дорогая позиция в чеке).
- Салфетки для сушки белья (Downy): $8,19.
- Туалетная бумага: $6,49.
- Игрушечные солдатики: $5,99 (цена с Amazon, так как в магазине товар отсутствовал).
- Апельсиновый сок (1,89 л): $5,69 ($4,69 с купоном).
- Пищевая пленка (Saran wrap): $4,29.
- Замороженный ужин (индейка Stouffer's): $2,99.
- Замороженные макароны с сыром: $2,99.
- Белый хлеб (Butternut): $2,89.
- Молоко (1,89 л): $1,44.
Продуктовая инфляция опережает общую
Если сравнить полученные данные с официальным калькулятором инфляции (CPI) Бюро трудовой статистики США, можно заметить интересную тенденцию. Общая накопленная инфляция доллара с 1990 года составляет примерно 135−145%. То есть чисто математически $19,83 в 1990 году должны были бы равняться примерно $47−48 в современных деньгах.
Тот факт, что реальный чек составил почти $54, свидетельствует о том, что цены на потребительские товары первой необходимости (продукты питания и бытовую химию) росли быстрее, чем общий уровень инфляции в экономике. Это явление известно как «agflation» (аграрная инфляция) или специфическая инфляция потребительского сектора, которая более ощутима для рядовых домохозяйств, чем сухие цифры макроэкономических отчетов.
Комментарии