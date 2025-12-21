Чек Кевина из «Один дома» с 1990 года вырос на 167%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2025, 13:12 Читати українською

Чек Кевина из «Один дома» с 1990 года вырос на 167%

Для многих просмотр культовой ленты «Один дома» является неизменной рождественской традицией. Внимательные зрители часто обращают внимание на сцену, где 8-летний Кевин Маккалистер самостоятельно идет в супермаркет. В 1990 году его корзина с продуктами и бытовой химией обошлась в скромные 19,83 доллара. Однако через 35 лет стоимость аналогичного набора товаров выросла более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает USA Today.

Для многих просмотр культовой ленты «Один дома» является неизменной рождественской традицией.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперимент с ценами

Журналисты решили проверить, как инфляция изменила покупательную способность американцев, пересчитав расходы Кевина по ценам 2025 года. Для расчета использовали ценники сети Schnucks — продуктового ритейлера, расположенного недалеко от пригорода Чикаго, где по сюжету проживала семья Маккалистеров.

Результаты подсчета показали, что аналогичный набор товаров в 2025 году стоил бы $53,95 (или $52,95 с учетом купона на скидку в 1 доллар, который использовал герой фильма). Это свидетельствует о росте цен на 167% за последние три с половиной десятилетия.

Подробная структура чека 2025 года

Вот сколько стоят товары из корзины Кевина сегодня:

  • Жидкий стиральный порошок Tide: $12,99 (самая дорогая позиция в чеке).
  • Салфетки для сушки белья (Downy): $8,19.
  • Туалетная бумага: $6,49.
  • Игрушечные солдатики: $5,99 (цена с Amazon, так как в магазине товар отсутствовал).
  • Апельсиновый сок (1,89 л): $5,69 ($4,69 с купоном).
  • Пищевая пленка (Saran wrap): $4,29.
  • Замороженный ужин (индейка Stouffer's): $2,99.
  • Замороженные макароны с сыром: $2,99.
  • Белый хлеб (Butternut): $2,89.
  • Молоко (1,89 л): $1,44.


Продуктовая инфляция опережает общую

Если сравнить полученные данные с официальным калькулятором инфляции (CPI) Бюро трудовой статистики США, можно заметить интересную тенденцию. Общая накопленная инфляция доллара с 1990 года составляет примерно 135−145%. То есть чисто математически $19,83 в 1990 году должны были бы равняться примерно $47−48 в современных деньгах.

Тот факт, что реальный чек составил почти $54, свидетельствует о том, что цены на потребительские товары первой необходимости (продукты питания и бытовую химию) росли быстрее, чем общий уровень инфляции в экономике. Это явление известно как «agflation» (аграрная инфляция) или специфическая инфляция потребительского сектора, которая более ощутима для рядовых домохозяйств, чем сухие цифры макроэкономических отчетов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает fvkin и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами