В США обостряется противостояние между банками и криптокомпаниями

Индустрия цифровых активов начала вытеснять традиционные банки из привилегированной позиции в политической жизни США. «Сначала тебя игнорируют, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, а потом ты побеждаешь». Эту фразу, которую ошибочно приписывают Ганди, криптоэнтузиасты давно сделали своей мантрой. И если раньше цифровые пионеры терпели насмешки со стороны финансовой элиты, то сегодня они стали мощнее, чем когда-либо, пишет The Economist.

GENIUS Act и противоречивые лазейки

Прошлый год стал удачным как для банкиров, так и для криптоиндустрии. Акции банков выросли на 34% после победы Дональда Трампа на выборах, реагируя на ожидания более мягкого регулирования. В то же время криптосектор получил мощный толчок благодаря принятию в июле закона под названием GENIUS Act, который предоставил легальный статус стейблкоинам.

Однако именно этот закон стал яблоком раздора. Документ запрещает стейблкоинам выплачивать проценты (доходность) их владельцам. Это было сделано по требованию банков, чтобы цифровые монеты не переманивали вкладчиков и не уменьшали депозитную базу, которая необходима для кредитования экономики.

Однако криптокомпании нашли обходной путь:

Эмитенты стейблкоинов, такие как Circle (выпускает USDC), делятся своей прибылью с биржами, например,Coinbase.

Биржи, в свою очередь, выплачивают пользователям так называемые «вознаграждения» за хранение монет.

Банки требуют немедленно закрыть эту лазейку, считая ее нарушением духа закона.

Прорыв в федеральную систему

Конфликт обострился 12 декабря, когда криптовалютная индустрия, образно выражаясь, просунула ногу в дверь федеральной банковской системы. Американский регулятор одобрил выдачу национальных трастовых банковских лицензий пяти цифровым финансовым фирмам, среди которых Circle и Ripple.

Хотя этот статус не позволяет им привлекать депозиты или выдавать кредиты, он предоставляет критически важное право: осуществлять хранение активов (кастодиальные услуги) на национальном уровне. Теперь этим компаниям не нужно получать отдельные разрешения в каждом штате, что значительно упрощает их деятельность и раздражает традиционные банки, которые лоббировали против этого решения.

Политический перелом: странные союзники

Банки теряют статус главного финансового фаворита Республиканской партии. Криптоиндустрия нашла общий язык с «новыми правыми», которые выступают против истеблишмента. Помимо идеологии, этому способствуют деньги: политические комитеты криптосектора уже подготовили сотни миллионов долларов для промежуточных выборов 2026 года.

Сложилась ироничная ситуация: крупные американские банки, которые ранее жаловались на жесткое регулирование демократов во времена Байдена, теперь вынуждены искать поддержки именно у сенаторов-демократов, профсоюзов и левоцентристских аналитических центров. Теперь они вместе выступают против криптокомпаний, апеллируя к рискам отмывания денег и «замаскированных» выплат процентов.

Что такое национальная трастовая хартия

В банковской системе США существует сложная иерархия лицензий (хартий). Традиционные банки имеют полную лицензию, позволяющую принимать депозиты (которые страхуются государством) и выдавать кредиты. Национальная трастовая хартия, полученная Circle и Ripple, является «ограниченной». Она не дает права работать с депозитами населения в привычном понимании, но делает фирму доверенным лицом на федеральном уровне.

Почему это победа для криптовалюты:

Единые правила: вместо того, чтобы отчитываться перед регуляторами 50 разных штатов (каждый со своими нюансами), компания подчиняется одному федеральному органу.

Статус: Это признание того, что криптокомпания соответствует строгим стандартам безопасности и управления капиталом, как и классические банки. Это открывает двери для работы с крупными институциональными инвесторами, которые ранее боялись «нерегулируемых» криптофирм.

Банки веками были единственными посредниками в движении денег. Криптовалюты, получив легальный статус и доступ к инфраструктуре, разрушают эту монополию.