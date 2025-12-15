Multi от Минфин
15 декабря 2025, 18:43 Читати українською

Circle, Ripple и другие криптогиганты могут получить банковские лицензии в США

Пять крупных криптовалютных компаний стали на шаг ближе к интеграции в традиционную финансовую систему Соединенных Штатов. Управление контролера денежного обращения (OCC) — главный банковский регулятор США — приняло предварительное решение о предоставлении им федеральных банковских лицензий трастовых банков. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Пять крупных криптовалютных компаний стали на шаг ближе к интеграции в традиционную финансовую систему Соединенных Штатов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получил разрешение

Регулятор одобрил заявки ключевых игроков рынка, но с определенными условиями. В список счастливчиков вошли:

  • Circle (эмитент стейблкоина USDC) — планирует создать First National Digital Currency Bank.
  • Ripple — получила разрешение на создание Ripple National Trust Bank.
  • Paxos, BitGo и Fidelity Digital Assets — получили разрешение на конвертацию своих действующих лицензий уровня отдельных штатов в национальные федеральные хартии.

Решение было принято на фоне беспокойства традиционной банковской индустрии, которая видит в новых игроках угрозу.

Что дает новый статус

Получение статуса национального трастового банка не превращает криптокомпанию в полноценный банк в привычном понимании.

  • Запрещено: выдавать кредиты и принимать депозиты от населения.
  • Разрешено: хранить активы клиентов, действовать от их имени в платежах и проводить расчеты по транзакциям.

Чтобы получить окончательное одобрение, компании должны выполнить ряд требований OCC в отношении капитала и ликвидности, а также ограничить свою деятельность исключительно трастовыми операциями.

Кроме того, они обязаны соблюдать нормы закона GENIUS, который президент Дональд Трамп подписал летом 2025 года. Этот закон устанавливает федеральные рамки для долларовых стейблкоинов.

Почему это важно

Это решение является переломным моментом для легитимизации криптовалют. Впервые регулятор США системно открывает двери федеральной банковской системы для нативных криптокомпаний.

Это означает, что цифровые активы (криптовалюты, стейблкоины) официально признаются частью «белой» финансовой архитектуры США. Для инвесторов это сигнал о снижении регуляторных рисков, а для клиентов — гарантия того, что компании, хранящие их биткоины или стейблкоины, проверяются так же тщательно, как и классические банки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
