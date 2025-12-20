Индекс восстановления деловой активности в Украине упал до нуля

Украинский промышленный сектор демонстрирует признаки охлаждения: третий месяц подряд Индекс восстановления деловой активности (ИВДА) ухудшается. В ноябре этот показатель снизился с уровня 0,03 до абсолютной отметки «ноль», что свидетельствует об остановке положительной динамики восстановления. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто пострадал больше всего

Опрос, который охватил 485 промышленных предприятий, выявил неравномерность ситуации на рынке. Сложнее всего приходится микробизнесу — после двух месяцев относительной стабильности их показатели упали до самого низкого уровня среди всех групп. Также ухудшились настроения у владельцев крупных и средних компаний. Единственным сегментом, где зафиксировано определенное улучшение, стали малые предприятия.

Общая тенденция к снижению производственных оборотов сохраняется:

Полная загрузка: Доля предприятий, работающих на 100% мощности, сократилась с 6% до 5%.

Высокая загрузка (75−99%): Количество таких компаний уменьшилось на 2 процентных пункта — до 57%.

Средняя загрузка (50−74%): Сюда переместилась часть бизнеса, увеличив долю этой группы до 23%.

Парадокс ожиданий: работаем лучше, но верим в будущее меньше

В ноябре сложилась интересная ситуация: текущие результаты бизнеса улучшились, однако вера в будущее пошатнулась.

Количество предприятий, которые сообщили о реальном росте объемов производства, выросло с 16,5% до 20,2%. Аналогичная ситуация с экспортом: об увеличении поставок за рубеж сообщили 21,2% респондентов (против 15,5% в октябре).

Однако планы на ближайшие месяцы становятся более пессимистичными:

Лишь 34,8% планируют увеличивать производство зимой (было 37,5%).

Только 37,6% ожидают роста экспорта (было 46,6%).

Работа «с колес» и дефицит заказов

Бизнес теряет возможность планировать на долгую перспективу. Агрегированный показатель перспектив промышленности упал до 0,08.

«Предприятия уже испытывают нехватку новых заказов. Средний срок сократился с 4,1 месяца в октябре до 3,6 месяца в ноябре. Выросла доля тех, кто работает с колес, — с 21% до 29%», — пояснила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Неопределенность на полугодие вперед растет как в отношении финансового состояния собственных компаний (с 20% до 27,2%), так и в отношении экономики страны в целом (с 22,6% до 29,7%). На более длительный срок (2 года) почти 44% предпринимателей вообще не берутся ничего прогнозировать.