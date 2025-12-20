Multi от Минфин
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
20 декабря 2025, 9:00

США разрешили Nvidia купить долю в Intel за $5 млрд

Антимонопольные органы Соединенных Штатов дали «зеленый свет» одной из самых значимых сделок на рынке полупроводников последних лет. Федеральная торговая комиссия (FTC) официально разрешила лидеру в сфере искусственного интеллекта Nvidia инвестировать в американского техногиганта Intel. Сделка, которая предусматривает вливание $5 миллиардов в производителя процессоров, не вызвала возражений у регуляторов относительно нарушения конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

Антимонопольные органы Соединенных Штатов дали «зеленый свет» одной из самых значимых сделок на рынке полупроводников последних лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые детали и новая расстановка сил

Согласно сообщению регулятора и предварительным заявлениям компаний, инвестиция в размере $5 млрд превращает Nvidia в одного из крупнейших акционеров Intel. После выпуска новых акций для закрытия сделки, компания Дженсена Хуанга будет владеть примерно 4% акций бывшего монополиста рынка компьютерных процессоров.

Для Intel, которая в последние годы переживает сложные времена и потерю рыночных позиций, эта сделка является финансовым и репутационным спасательным кругом.

Технологический симбиоз: что будут строить вместе

Партнерство выходит далеко за пределы простой покупки акций. Компании договорились о создании совместных продуктов для центров обработки данных (дата-центров), которые являются основой современной инфраструктуры искусственного интеллекта.

Ключевые аспекты сотрудничества:

  • Интеграция чипов: Intel будет разрабатывать специализированные центральные процессоры (CPU), которые будут работать в связке с графическими процессорами (GPU) от Nvidia.
  • Скорость обмена данными: Для соединения этих компонентов будет использоваться запатентованная технология Nvidia — NVLink. Она позволяет чипам обмениваться информацией на скоростях, недостижимых для стандартных решений.
  • Загрузка заводов: Производственное подразделение Intel Foundry будет изготавливать эти процессоры, а также предоставлять Nvidia услуги по сложной упаковке чипов.

Кто проиграл от этого союза?

Аналитики рынка указывают, что создание альянса между Nvidia и Intel является плохой новостью для их общего конкурента — компании AMD.

До этого момента AMD успешно конкурировала с Intel на рынке центральных процессоров и пыталась догнать Nvidia на рынке графики. Теперь, когда два ее главных соперника объединяют усилия, позиции AMD могут пошатнуться.

Стратегия «Made in USA» и смена ролей

Это соглашение символизирует кардинальное изменение ролей в Кремниевой долине. Еще десять лет назад Intel был бесспорным лидером, а Nvidia — нишевым игроком. Сегодня Nvidia, капитализация которой бьет рекорды благодаря буму ИИ, фактически помогает удержаться на плаву бывшему гиганту.

Но главный аспект — геополитический. США пытаются уменьшить зависимость от тайваньской компании TSMC, которая производит самые современные чипы в мире. Инвестиция Nvidia в Intel — это сигнал рынку, что американские заводы готовы к выполнению сложных заказов. Это прямая поддержка стратегии Вашингтона по возвращению производства микроэлектроники на американскую землю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
