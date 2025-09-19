Альянс с Nvidia возродит мощь Intel — аналитики

Лидер в производстве ИИ-чипов, компания Nvidia, инвестировала $5 миллиардов в своего давнего конкурента Intel, приобретя около 4% его акций. Компании также заключили соглашение о партнерстве для разработки «нескольких поколений» совместных продуктов, которые будут тесно интегрировать их технологии. Этот альянс может значительно усилить позиции Intel в борьбе за будущее рынка полупроводников, пишет Reuters.

Что предусматривает соглашение

Партнерство направлено на создание совместных продуктов, которые будут сочетать центральные процессоры (CPU) от Intel с графическими и ИИ-процессорами (GPU) от Nvidia с помощью собственной высокоскоростной технологии соединения Nvidia под названием NVLink.

В рамках соглашения производственное подразделение Intel Foundry будет поставлять CPU для этих совместных продуктов, а также предоставлять услуги по передовой упаковке чипов для некоторых продуктов Nvidia.

Спасение для производственного бизнеса Intel

Аналитики считают, что это соглашение является огромным, хотя и косвенным, толчком для производственного бизнеса Intel. Даже без прямого обязательства Nvidia производить свои GPU на заводах Intel, партнерство может обеспечить значительные объемы заказов.

«Это дает мне большую уверенность в том, что Intel должна получить очень хорошие прибыли», — отметил Бен Баджарин, CEO консалтинговой фирмы Creative Strategies.

Успех совместных продуктов может помочь Intel оправдать гигантские инвестиции в строительство своих новых фабрик и возродить компанию.

Кто проиграл?

По мнению экспертов, главным проигравшим в этой ситуации является компания AMD, которая конкурирует одновременно с Intel на рынке CPU и с Nvidia на рынке GPU.

«То, что два крупных конкурента объединяют свои усилия, не является положительным результатом для AMD», — написал аналитик Джек Голд.

Напомним, что Nvidia стала одним из крупнейших акционеров Intel.