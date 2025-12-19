Multi от Минфин
19 декабря 2025, 8:05 Читати українською

НБУ покупает оборудование для утилизации монет

Национальный банк Украины готовится к масштабной утилизации старых монет. Регулятор провел аукцион в системе Prozorro на закупку автоматизированной системы для уничтожения монет путем прессования. Победителем стала словацкая компания Monea Coin Technology с самым низким предложением в 252 300 евро.

Национальный банк Украины готовится к масштабной утилизации старых монет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали тендера и победитель

За контракт с НБУ боролись три европейские компании: победитель из Словакии, нидерландская Kusters Engineering и британская Arrandene.

Компания Monea Coin Technology специализируется на переработке монет с 1998 года. Ее оборудование (линейка машин Decoiner) массово использовалось странами ЕС во время перехода на евро (в частности в Литве, Эстонии, Латвии, Словакии и на Кипре).

Что умеет машина: Система деформирует монеты, делая их физически непригодными для дальнейшего обращения. Компания предлагает модели производительностью от 100 кг до 2,5 тонн монет в час.

Символическое совпадение: прощание с копейкой

Закупка машины для уничтожения денег совпала по времени с историческим решением в парламенте. 18 декабря 2025 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг».

За возвращение к историческому названию украинской разменной монеты проголосовали 264 народных депутата.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+27
financialGenius
financialGenius
19 декабря 2025, 9:18
#
К чему это все … просто выводить с оборота и все , как было с 25 копейками… если запретят использовать с такого-то числа то и принимать их никто не будет , можно дома оставить на память только , никто ж к примеру не может прийти в магазин и дать советские монеты / рубли , карьованцы или что-то с прошлого века … Лучше бы задонатили на ЗСУ и дроны !!!
+
+15
financialGenius
financialGenius
19 декабря 2025, 9:20
#
Или подумали бы как на какую-то ненужную хрень не тратить деньги налогоплательщиков и выписать премии солдатам в окопах, а не тыловым генералам и тцкунам …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
