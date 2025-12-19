НБУ покупает оборудование для утилизации монет

Национальный банк Украины готовится к масштабной утилизации старых монет. Регулятор провел аукцион в системе Prozorro на закупку автоматизированной системы для уничтожения монет путем прессования. Победителем стала словацкая компания Monea Coin Technology с самым низким предложением в 252 300 евро .

Детали тендера и победитель

За контракт с НБУ боролись три европейские компании: победитель из Словакии, нидерландская Kusters Engineering и британская Arrandene.

Компания Monea Coin Technology специализируется на переработке монет с 1998 года. Ее оборудование (линейка машин Decoiner) массово использовалось странами ЕС во время перехода на евро (в частности в Литве, Эстонии, Латвии, Словакии и на Кипре).

Что умеет машина: Система деформирует монеты, делая их физически непригодными для дальнейшего обращения. Компания предлагает модели производительностью от 100 кг до 2,5 тонн монет в час.

Символическое совпадение: прощание с копейкой

Закупка машины для уничтожения денег совпала по времени с историческим решением в парламенте. 18 декабря 2025 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о переименовании копейки в «шаг».

За возвращение к историческому названию украинской разменной монеты проголосовали 264 народных депутата.