українська
19 декабря 2025, 8:10

Кабмин готовит реформу услуг такси: что изменится для пассажиров

Украинский рынок райд-хейлинга изменится. И это — не ограничение свободы, а шанс для сотен тысяч водителей наконец-то работать спокойно, без страха проверок и штрафов. Об этом в колонке для ЭП пишет Юлия Малич, Public Policy Manager Bolt Украина.

Украинский рынок райд-хейлинга изменится.

Когда в прошлом году писала о европейском опыте регулирования сфер такси и райд-хейлинга, главный вопрос был: нужно ли Украине урегулировать рынок райд-хейлинга? Теперь имеем ответ — да. Только вместо лицензии будет цифровой реестр и сертификаты, а вместо очередей в районных администрациях как в некоторых странах — электронный кабинет, где все делается за считанные минуты.

Законопроект о реформе рынка такси, который сейчас представляет Министерство развития общин и территорий, делает то, чего водители (и платформы) ждали годами: дает возможность легально зарабатывать через онлайн платформы. Bolt, Uber, Uklon и другие сервисы наконец получают четкие правила игры, а водители, сотрудничающие с платформами — уверенность в завтрашнем дне.

Конец эпохи

Поговорите с любым водителем, сотрудничающим с платформой, и услышите одно и то же. Если остановили, то надо долго объяснять, что вы не нелегальный таксист, что у вас есть договор с платформой, что пассажир платит через приложение.

Поскольку рынок долгое время был неурегулирован, то все равно услугу перевозки (ride-hailing) считают услугой перевозки на такси. А затем — мог бы быть штраф за отсутствие лицензии.

Реформа ставит точку в этой истории. Водитель в реестре — легальный водитель. Есть запись в системе — есть право работать. Инспектор может проверить это за считанные секунды через электронную базу. Больше не нужно иметь бумажные свидетельства, убеждать, что ты «не тот» таксист.

Это как с ФОПами: когда ты зарегистрирован, то защищен законом.

Платформы выступают «за»

Важный нюанс: крупные платформы не против этой реформы. Наоборот, они сами заинтересованы в легализации рынка. В других странах Bolt давно работает по подобным правилам — в Польше, Чехии, странах Балтии.

Потому что прозрачный рынок означает отсутствие репутационных рисков. Например, когда водитель без страховки попадает в ДТП, претензии возникают к платформе. Теперь платформа будет знать, что все, кто работает под ее брендом, прошли государственную проверку.

К перевозкам будут допускать только водителей с цифровым сертификатом, выданным «Укртрансбезопасностью», что обеспечивает защиту репутации и доверия пассажиров. Кроме того, четкие правила создают равные условия для всех. А еще, поскольку формируется государственный реестр платформ, появляется возможность ограничивать любые попытки сервисов страны-агрессора выходить на украинский рынок.

Свобода предоставлять услуги

Для водителей это настоящая революция. Да, нужна верификация: минимальный стаж, медицинская справка, страховка. Но это не барьер — это стандарт, который и так должен был бы выполняться. Сертификатов будет два: на такси и на перевозку пассажиров легковыми автомобилями на заказ, что абсолютно имеет смысл в контексте существования райд-хейлинга.

Взамен водители получат:

  • Легальный статус. Есть запись в реестре — есть право работать.
  • Социальная защита. Легальный статус — это не только налоги, но и возможность официально подтвердить доход. Нужна ипотека? Кредит? Субсидия? Теперь есть чем подтвердить, что ты работаешь и зарабатываешь.

Безопасность для пассажиров

А теперь давайте посмотрим глазами пассажира. Вы заказываете такси и видите: имя водителя, номер авто, рейтинг. В машине есть QR-код, который можно отсканировать и узнать, кто тебя везет и какой сертификат у человека есть. Это не гарантия от всех проблем, но существенно снижает риски.

В Польше и Чехии, где действуют подобные правила, это работает. Пассажиры чувствуют себя безопаснее, водители работают спокойнее, платформы имеют меньше скандалов. Это базовые стандарты цивилизованного рынка.

Цифровая простота вместо бумажной волокиты

Лучшее в реформе — это электронный кабинет. Не нужно ехать куда-то, стоять в очереди, собирать кучу бумаг. Все онлайн: зарегистрировался, загрузил документы, закрепил авто и работаешь. Изменения в данных? Тоже онлайн. Новое авто? Онлайн. Обновление страховки? Онлайн. Это как «Дія»: все в одном месте, быстро и понятно. Главное, чтобы имплементация электронного кабинета состоялась и работала.

Также, определенные полномочия предоставляются городским советам, как-то возможность заключать договоры об организации перевозок на такси на территории отдельной общины, выделение парковочных мест и тому подобное.

Через год-два украинский рынок такси станет другим. Водители будут работать спокойно. Пассажиры будут ездить безопаснее, зная, что каждый водитель проверен и каждое авто исправно.

Платформы получат равные правила игры, где честная работа вознаграждается, а попытки обойти систему проигрывают. И даже бюджет выиграет — налоги с легализованного рынка можно будет вложить в дороги, медицину и образование.

Источник: Минфин
Комментарии - 2

zevs1
zevs1
19 декабря 2025, 8:51
Главное чтобы было кого возить тут людей скоро не останется в на пенсионерах вряд-ли таксист заработает.
Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 декабря 2025, 9:51
«легально заробляти через онлайн платформи. Bolt, Uber, Uklon» — а раніше вони хіба були «нелегалами»?)) Якби застосунок же має виступати податковим агентом, от вони і платитимуть податки, якби все

«що пасажир платить через додаток» — пасажири можуть і готівкою платити якби, тримаю в курсі))

Зробіть краще «реєстр маршрутчиків», бо на підставі яких «ліцензій» водій в несправній маршрутці, котра протікає під час дощу наче на даху басейн везуть, порушує правила ПДР постійно когось обганяючи і набираючи побільше людей, щоб зібрати побільше готівки))

Але ж ні, влада з маршрутчиками на долях і кришує їх, тому доїти будуть таксистів)
Новости по теме
Все новости
