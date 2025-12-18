Как избегают налогов в ЕС и Украине: где оптимизируют больше

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2025, 16:54 Читати українською

Как избегают налогов в ЕС и Украине: где оптимизируют больше

Европейская комиссия опубликовала отчет «Mind the Gap», в котором представлена оценка налоговых разрывов в ЕС и его 27 государствах-членах. Сколько и как теряют от налоговых оптимизаций в ЕС и Украине, на своей странице в Facebook пишет Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации, ассоциированный эксперт CASE-Ukraine.

Европейская комиссия опубликовала отчет «Mind the Gap», в котором представлена оценка налоговых разрывов в ЕС и его 27 государствах-членах.

Едва ли не впервые Европа, считая tax gap:

  • сделала два отдельных технических отчета, оценивающих как потери налога на добавленную стоимость (НДС), так и недоплаты налога на прибыль (ННП);
  • отделила налоговые разрывы, возникающие из-за несоблюдения законодательства налогоплательщиками (compliance gap), и налоговые разрывы, являющиеся следствием недостатков налоговой политики (policy gap), таких как неэффективные льготы или преференции.

Где живут самые добросовестные налогоплательщики

НДС

Общий НДС-евроразрыв оценен в 9,5% от общей суммы налоговых обязательств, что составляет 128 млрд евро. В то же время в Украине величина разрыва в соблюдении НДС достигла, внимание, 8,3% на сумму 62,3 млрд грн. То есть украинские плательщики НДС являются более дисциплинированными и ответственными, чем европейские.

При этом НДС для ЕС является менее важным источником наполнения бюджета, чем для Украины. В 2024 году поступления от НДС для государств-членов ЕС составляли 7,1% ВВП и 15% от общих налоговых поступлений, в то время как в Украине вес НДС в экономике достигал 11,6% ВВП, а в налоговых поступлениях — 33%.

Наименьшие разрывы в ЕС наблюдались в:

  • Австрии (1%);
  • Финляндии (3%);
  • на Кипре (3%).

Наибольшие разрывы — в Румынии (30%; вот кому нужны СМКОР и блокировка накладных) и на Мальте (24%).

Интересно, что усилия по сокращению VAT tax gap могут дать ощутимый эффект в достаточно сжатые сроки. К примеру, Хорватии и Словении за год удалось снизить разрыв соответственно на 4 и 3,5 процентного пункта (далее — п.п.). Но в целом ситуация в ЕС ухудшается: разрыв увеличился в 17 из 27 государств-членов ЕС, в том числе больше всего в Ирландии (+6 п.п.), Эстонии (+5 п.п.), Венгрии и Польше (по +5 п.п.).

Налог на прибыль

Еврокомиссией недавно разработан новый макроэкономический подход к оценке разрывов налога на прибыль предприятий. Согласно этому подходу, средний CIT gap в 23 государствах-членах ЕС составляет 10,9% от собранного за год налога, что соответствует потерям 38 млрд евро доходов бюджета.

К сожалению, для Украины пока нет аналогичных расчетов (мы над этим работаем), но общие годовые потери ПНП по наибольшим схемам избегания (BEPS, контрафакт, дробление, покупка «первички» и т. п.) можно (достаточно примерно) оценить в 30 млрд грн, или те же 10−12%. Иными словами, украинские налогоплательщики и здесь не очень сильно отличаются от европейцев в своем желании платить налоги.

Наиболее ответственными в ЕС являются:

  • Дания, Нидерланды и Финляндия (разрыв ниже 3%);
  • Швеция (3,5%);
  • Австрия (4,2%);
  • Эстония (5%).

Титул европейского чемпиона по уклонению получили Словакия и, как и по НДС, Румыния, имеющие разрыв в налоге на прибыль 20% и 35% соответственно.

Причем весь этот longread? Это прямой ответ на агрессивную политику фискального блока правительства и парламента, которые искренне считают украинцев нацией нарушителей, а бизнес, в частности, упрощенную систему налогообложения — хроническими уклоняющимися от уплаты налогов.

Автор:
Черкашин Вячеслав
Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Черкашин Вячеслав
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Ranet
Ranet
18 декабря 2025, 17:47
#
Лайкнул бы, да не знаю где 😉
Честность Кипра отдельный цимес, другими словами, есть офшоры и для офшора.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vadimra и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами