Как избегают налогов в ЕС и Украине: где оптимизируют больше

Европейская комиссия опубликовала отчет «Mind the Gap», в котором представлена оценка налоговых разрывов в ЕС и его 27 государствах-членах. Сколько и как теряют от налоговых оптимизаций в ЕС и Украине, на своей странице в Facebook пишет Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации, ассоциированный эксперт CASE-Ukraine.

Едва ли не впервые Европа, считая tax gap:

сделала два отдельных технических отчета, оценивающих как потери налога на добавленную стоимость (НДС), так и недоплаты налога на прибыль (ННП);

отделила налоговые разрывы, возникающие из-за несоблюдения законодательства налогоплательщиками (compliance gap), и налоговые разрывы, являющиеся следствием недостатков налоговой политики (policy gap), таких как неэффективные льготы или преференции.

Где живут самые добросовестные налогоплательщики

НДС

Общий НДС-евроразрыв оценен в 9,5% от общей суммы налоговых обязательств, что составляет 128 млрд евро. В то же время в Украине величина разрыва в соблюдении НДС достигла, внимание, 8,3% на сумму 62,3 млрд грн. То есть украинские плательщики НДС являются более дисциплинированными и ответственными, чем европейские.

При этом НДС для ЕС является менее важным источником наполнения бюджета, чем для Украины. В 2024 году поступления от НДС для государств-членов ЕС составляли 7,1% ВВП и 15% от общих налоговых поступлений, в то время как в Украине вес НДС в экономике достигал 11,6% ВВП, а в налоговых поступлениях — 33%.

Наименьшие разрывы в ЕС наблюдались в:

Австрии (1%);

Финляндии (3%);

на Кипре (3%).

Наибольшие разрывы — в Румынии (30%; вот кому нужны СМКОР и блокировка накладных) и на Мальте (24%).

Интересно, что усилия по сокращению VAT tax gap могут дать ощутимый эффект в достаточно сжатые сроки. К примеру, Хорватии и Словении за год удалось снизить разрыв соответственно на 4 и 3,5 процентного пункта (далее — п.п.). Но в целом ситуация в ЕС ухудшается: разрыв увеличился в 17 из 27 государств-членов ЕС, в том числе больше всего в Ирландии (+6 п.п.), Эстонии (+5 п.п.), Венгрии и Польше (по +5 п.п.).

Налог на прибыль

Еврокомиссией недавно разработан новый макроэкономический подход к оценке разрывов налога на прибыль предприятий. Согласно этому подходу, средний CIT gap в 23 государствах-членах ЕС составляет 10,9% от собранного за год налога, что соответствует потерям 38 млрд евро доходов бюджета.

К сожалению, для Украины пока нет аналогичных расчетов (мы над этим работаем), но общие годовые потери ПНП по наибольшим схемам избегания (BEPS, контрафакт, дробление, покупка «первички» и т. п. ) можно (достаточно примерно) оценить в 30 млрд грн, или те же 10−12%. Иными словами, украинские налогоплательщики и здесь не очень сильно отличаются от европейцев в своем желании платить налоги.

Наиболее ответственными в ЕС являются:

Дания, Нидерланды и Финляндия (разрыв ниже 3%);

Швеция (3,5%);

Австрия (4,2%);

Эстония (5%).

Титул европейского чемпиона по уклонению получили Словакия и, как и по НДС, Румыния, имеющие разрыв в налоге на прибыль 20% и 35% соответственно.

Причем весь этот longread? Это прямой ответ на агрессивную политику фискального блока правительства и парламента, которые искренне считают украинцев нацией нарушителей, а бизнес, в частности, упрощенную систему налогообложения — хроническими уклоняющимися от уплаты налогов.