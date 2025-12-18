ФОпы начнут платить НДС с 2027 г — Минфин опубликовал законопроект

Министерство финансов опубликовало законопроект о введении НДС для ФОП с 2027 года. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Что предлагает Минфин

установление с 01 января 2027 года обязанности регистрации в качестве плательщика налога добавленную стоимость в контролирующем органе для ФОП, если в случае достижения общей суммы от осуществления операций по поставке товаров / услуг в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 000 000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость).

«Далее до 15 января 2026 где-то Правительство внесет законопроект (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить чтобы до конца марта 2026 принять (это будет уже маяк МВФ)», — пояснил Железняк.