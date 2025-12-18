Доверяющие инвестиции: облигации NovaPay снова получили рейтинг uaAA

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный рейтинг корпоративных облигаций NovaPay* и в очередной раз подтвердило его на уровне uaАА. Это один из самых высоких показателей на украинском рынке, что свидетельствует о очень высокой кредитоспособности ценных бумаг компании.

Все серии облигаций NovaPay — A, B, D, E, F, G, H, I, J, K и L — сохранили рейтинг на уровне uaAA по итогам анализа деятельности компании за 9 месяцев 2025 года. Агентство отметило стабильное развитие бизнеса, качественный и диверсифицированный кредитный портфель, высокую капитализацию и рост операционной и чистой прибыли.

Облигации NovaPay доступны для инвестирования онлайн в приложении компании. Частные инвесторы могут выбрать срок от 1 до 12 месяцев, а доходность составляет до 18%, в зависимости от срока размещения. Также отдельные серии для институциональных инвесторов представлены на украинских биржах: ПФТС и «Перспектива».

«Для инвесторов всегда важно иметь инструмент, который сочетает высокую доходность и предсказуемость. Подтвержденный рейтинг наших облигаций uaAA — это сигнал, что NovaPay работает прозрачно, стабильно и ответственно. Мы продолжаем развивать инвестиционные возможности для клиентов и делать их максимально удобными, а главное — направлять привлеченные средства в развитие украинского бизнеса», — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Напомним, что в 2023 году NovaPay зарегистрировала три выпуска процентных облигаций серий A, B и C — каждый на сумму 100 млн грн. В 2024 году компания продолжила выпуск, осуществив еще шесть эмиссий — серий D, E, F, G, H и I, в 2025 — серии J, K и L. Приобрести облигации NovaPay можно в приложении NovaPay — это быстро, легко и удобно, а доходность — выше, чем по банковским депозитам.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит»