українська
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
17 декабря 2025, 19:42 Читати українською

Новый пульс экономики: рынки предсказаний становятся ключевым макроиндикатором

Платформы для ставок на события, такие как Kalshi и Polymarket, больше не являются просто развлечением для азартных игроков. Они превратились в ведущий индикатор макроэкономических данных, опережая официальную статистику и традиционные банковские инструменты. Об этом говорится в новом отчете маркетмейкера Keyrock, передает ForkLog.

Платформы для ставок на события, такие как Kalshi и Polymarket, больше не являются просто развлечением для азартных игроков.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция в реальном времени

Аналитики сравнили эффективность прогнозов на платформе Kalshi (рынок «Инфляция в 2025 году») с официальным инструментом Nowcast от Федерального резервного банка Кливленда. Результаты оказались показательными:

Банковские модели (Nowcast) работают с опозданием, обновляясь только после публикации официальных отчетов.

Рынки предсказаний работают на опережение, непрерывно абсорбируя всю доступную информацию — от инсайдов и аналитики до рыночных слухов.

Яркий пример: в апреле, накануне выхода данных по индексу потребительских цен (CPI), рынок Kalshi заранее спрогнозировал скачок инфляции (прогноз вырос с 3,05% до 3,58%). В то же время официальный инструмент FedNow показывал устаревшие ~3,9% и обновился только после факта публикации статистики.

«Вместо запоздалого статистического обновления Kalshi является консенсусом в реальном времени относительно будущей инфляции, предоставляя трейдерам информационное преимущество для предсказания макроповоротов», — отмечают эксперты Keyrock.

Хедж-фонды уже взяли это на вооружение. По словам Насса Диба, соучредителя проекта Worm, крупные игроки используют эти платформы для отслеживания изменения настроений инвесторов и действий на опережение.

Феноменальная точность: лучше синоптиков

Отчет ссылается на данные аналитика Алекса Маккалоу, который доказал, что платформа Polymarket стабильно превосходит традиционные опросы. Уровень точности прогнозов колеблется в пределах 90%-95%:

  • За месяц до события: 90,4% точности.
  • В последние часы перед закрытием рынка: 94,1%.

Ложка дегтя: проблема ликвидности

Несмотря на высокую точность, эксперты предупреждают: модель работает идеально только при высоких объемах торгов. Если ликвидность низкая, бинарная природа ставок («да/нет») может сыграть злую шутку.

«Традиционные модели предполагают непрерывное движение цен. В сочетании с низкой ликвидностью это на рынках предсказаний приводит к более широким спредам и резкой волатильности», — пояснил Дункан Хеннес, управляющий директор KPMG.

Читайте также: Что такое Polymarket и рынки прогнозов: как инвесторы зарабатывают и проигрывают на торговле вероятностями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
