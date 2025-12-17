Новый пульс экономики: рынки предсказаний становятся ключевым макроиндикатором

Платформы для ставок на события, такие как Kalshi и Polymarket, больше не являются просто развлечением для азартных игроков. Они превратились в ведущий индикатор макроэкономических данных, опережая официальную статистику и традиционные банковские инструменты. Об этом говорится в новом отчете маркетмейкера Keyrock, передает ForkLog.

Реакция в реальном времени

Аналитики сравнили эффективность прогнозов на платформе Kalshi (рынок «Инфляция в 2025 году») с официальным инструментом Nowcast от Федерального резервного банка Кливленда. Результаты оказались показательными:

Банковские модели (Nowcast) работают с опозданием, обновляясь только после публикации официальных отчетов.

Рынки предсказаний работают на опережение, непрерывно абсорбируя всю доступную информацию — от инсайдов и аналитики до рыночных слухов.

Яркий пример: в апреле, накануне выхода данных по индексу потребительских цен (CPI), рынок Kalshi заранее спрогнозировал скачок инфляции (прогноз вырос с 3,05% до 3,58%). В то же время официальный инструмент FedNow показывал устаревшие ~3,9% и обновился только после факта публикации статистики.

«Вместо запоздалого статистического обновления Kalshi является консенсусом в реальном времени относительно будущей инфляции, предоставляя трейдерам информационное преимущество для предсказания макроповоротов», — отмечают эксперты Keyrock.

Хедж-фонды уже взяли это на вооружение. По словам Насса Диба, соучредителя проекта Worm, крупные игроки используют эти платформы для отслеживания изменения настроений инвесторов и действий на опережение.

Феноменальная точность: лучше синоптиков

Отчет ссылается на данные аналитика Алекса Маккалоу, который доказал, что платформа Polymarket стабильно превосходит традиционные опросы. Уровень точности прогнозов колеблется в пределах 90%-95%:

За месяц до события: 90,4% точности.

В последние часы перед закрытием рынка: 94,1%.

Ложка дегтя: проблема ликвидности

Несмотря на высокую точность, эксперты предупреждают: модель работает идеально только при высоких объемах торгов. Если ликвидность низкая, бинарная природа ставок («да/нет») может сыграть злую шутку.

«Традиционные модели предполагают непрерывное движение цен. В сочетании с низкой ликвидностью это на рынках предсказаний приводит к более широким спредам и резкой волатильности», — пояснил Дункан Хеннес, управляющий директор KPMG.

