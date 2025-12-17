Дия.City не охватила даже половину ИТ-отрасли, которая и дальше работает через ФОП-модели — Гетманцев

По состоянию на 1 декабря 2025 г. в реестре было 3159 действующих резидентов Дія.City. Это на 949 компаний больше, чем в августе. Доля резидентов, избравших «налог на выведенный капитал», составляет 33,7%, и за 11 месяцев 2025 года она уменьшилась на 13 процентных пунктов. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Уплата резедентов

За январь-ноябрь 2025 резиденты перечислили в бюджет 27,7 млрд грн налогов без учета ЕСВ. Гетманцев сравнивает эти поступления с 2024 годом и указывает на прирост в 11,9 млрд грн. Из общей суммы 13,4 млрд грн уплатили компании, работающие в режиме «налога на выведенный капитал»; прирост для этой группы составил 6,0 млрд грн.

В структуре поступлений наибольшую долю дали НДФЛ и военный сбор — 14,1 млрд грн. Далее следует НДС — 9,2 млрд грн, а налог на прибыль — 4,3 млрд грн. Для компаний на «налоге на выведенный капитал» Гетманцев отдельно приводит 7,6 млрд грн НДФЛ и сбора, 4,9 млрд грн НДС и 0,9 млрд грн налога на прибыль. В этой последней статье он фиксирует понижение на 0,09 млрд грн.

Отдельно он обращает внимание на возмещение НДС: 1,4 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн получили плательщики «налога на выведенный капитал». Прирост возмещения он оценивает в 1,0 млрд грн и отмечает, что почти весь он пришелся именно на эту группу.

«Дія.City не охватила даже половину ИТ-отрасли, которая и дальше работает через ФОП-модели», — подытожил он.