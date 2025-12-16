Ford спишет $19,5 млрд из-за пересмотра электробизнеса

Компания Ford спишет $19,5 млрд убытков в рамках пересмотра своего направления электромобилей. Компания откажется от выпуска ряда запланированных моделей и перепрофилирует свой завод аккумуляторов, чтобы запустить «быстрорастущий» бизнес по производству систем накопления энергии. Об этом пишет nypost.com.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Основная часть финансовых потерь придется на четвертый квартал 2025 года, заявил Ford. Компания сообщила, что новый подход к бизнесу электромобилей ставит в приоритет прибыль, возможность выбора и доступность автомобилей.

«В рамках этих действий Ford больше не планирует производить отдельные более крупные электромобили, экономическая целесообразность которых снизилась из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, высоких затрат и изменений в регулировании», — отметил Ford.

В частности, автопроизводитель отменил планы по выпуску электрических пикапов F-серии и решил больше внимания уделять автомобилям с бензиновым двигателем и гибридам. Также компания перепрофилирует свой завод по производству аккумуляторов для электромобилей в более широкопрофильный «быстрорастущий бизнес» по выпуску более крупных систем накопления энергии.

Ford повысил свой прогноз по скорректированной EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) — примерно до $7 млрд. Ожидания по свободному денежному потоку подтверждены в диапазоне от $2 млрд до $3 млрд, ближе к верхней его отметке.

Что это значит

Масштаб перемен показывает, с каким трудом Ford пытался производить и продавать электромобили с прибылью, считает Bloomberg. Кроме того, Ford признает, что он создал чрезмерные мощности по выпуску аккумуляторов и зашел в тупик с большими электромобилями, которые обернулись бы потерей денег, отметило агентство.

«Не было смысла продолжать вкладывать миллиарды в продукты, про которые мы знали, что они не принесут прибыли. Нам нужно было сделать этот выбор», — заявил Bloomberg TV гендиректор Ford Джим Фарли.

Принятые решения сделают электробизнес Ford прибыльным к 2029 году, отметил руководитель этого направления Эндрю Фрик в изложении Bloomberg. В прошлом году подразделение понесло убыток в $5,1 млрд. В 2025-м может быть еще больше, допускала компания.