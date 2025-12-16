Multi от Минфин
українська
16 декабря 2025, 10:48 Читати українською

Южная Корея станет первой страной, где начнет действовать закон об ИИ

Южная Корея введет в действие рамочный закон об искусственном интеллекте (ИИ) 22 января 2026 года, став первой страной в мире, где будет применяться комплексное регулирование этой сферы. По сообщению Cryptopolitan, закон предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трехлетнего плана развития искусственного интеллекта, а также введение требований к безопасности и прозрачности, включая обязательное раскрытие информации о некоторых ИИ-системах.

Южная Корея введет в действие рамочный закон об искусственном интеллекте (ИИ) 22 января 2026 года, став первой страной в мире, где будет применяться комплексное регулирование этой сферы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регулирование ИИ

Несмотря на то, что Европейский союз первым принял регулирование в области ИИ, основные его положения начнут применяться лишь в августе 2026 года, а часть норм не раньше 2027 года.

В Южной Корее же усиление регулирования происходит на фоне нарастающего глобального соперничества в сфере искусственного интеллекта и давления со стороны бизнеса, которое, по мнению представителей отрасли, может негативно сказаться на развитии местных компаний, особенно небольших.

Представитель Корейской ассоциации интернет-корпораций (Korea Internet Corporations Association) заявил, что предприятия могут не успеть подготовиться к новым правилам из-за бюрократических процедур, поскольку подзаконный акт, уточняющий механизм применения закона, будет утвержден всего за несколько недель до его вступления в силу. По словам представителя, особенно тяжело в связи с этим придется стартапам.

Читайте также: ЕС хочет смягчить правила относительно искусственного интеллекта и конфиденциальности данных

Опрос, проведенный организацией Startup Alliance среди 101 корейской ИИ-компании, показал, что 98 % респондентов пока не создали систему реагирования для соблюдения требований нового закона.

При этом 48,5 % участников опроса указали, что вообще не знакомы с содержанием закона и не предприняли подготовительных мер, а еще 48,5 % заявили, что хотя и начали подготовку, все равно не готовы в полной мере. Другой отраслевой источник предупредил, что при сохранении текущих сроков внедрения некоторые компании будут вынуждены резко изменить или даже приостановить свои сервисы после 22 января.

Риски

Существует также риск, что чрезмерно строгие правила подтолкнут компании к запуску своих продуктов за пределами Южной Кореи. Наблюдатели отмечают, что именно давление регуляторов заставляет многие корейские стартапы рассматривать Японию как альтернативную площадку — там власти придерживаются более мягкой позиции в отношении ИИ.

Но особую обеспокоенность вызывает требование об обязательной маркировке генерируемого контента с целью борьбы с ИИ-дипфейками и другими формами злоупотреблений, так как по мнению экспертов, потребители могут отказываться от просмотра контента с пометкой «создано с помощью ИИ».

Отмечается, что данное регулирование в Южной Кореи совпало с ее присоединением к декларации Pax Silica, направленной на формирование доверенной цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта, критически важных минералов и смежных технологий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
