ЕС хочет смягчить правила относительно искусственного интеллекта и конфиденциальности данных

Европейская комиссия в среду представила новые предложения по облегчению регулирования искусственного интеллекта и конфиденциальности данных. Об этом пишет DW.

ЕС годами пытался сдерживать технологические компании по разным вопросам, но также пытается сбалансировать это с необходимостью конкурировать с технологическими фирмами в Соединенных Штатах и ​​Восточной Азии.

Европа «не успевает»

«Европа еще не воспользовалась всеми преимуществами цифровой революции», — заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

«И мы не можем позволить себе платить цену за то, что не успеваем по требованиям меняющегося мира», — подчеркнул он.

«Упрощая правила, уменьшая административную нагрузку и вводя более гибкие и пропорциональные правила, мы будем продолжать выполнять наше обязательство предоставить предприятиям ЕС больше пространства для инноваций и роста», — сказал он, добавив, что блоку необходимо «сократить инновационный разрыв».

«Наши правила должны быть не обузой, а добавленной ценностью. Для этого нам нужны немедленные шаги, чтобы избавиться от регуляторного беспорядка», — заявила журналистам в Брюсселе комиссар ЕС по технологиям Хенна Вирккунен.

Какие правила должны быть упрощены в соответствии с предложениями?

Предложения, обнародованные в среду, включали отсрочку более жестких правил использования искусственного интеллекта в «высокорисковых» районах до конца 2027 года и смягчение правил использования файлов cookie.

К сферам, которые считались высокорискованными, относились биометрическая идентификация, поставка коммунальных услуг, здравоохранение, кредитоспособность и правоохранительная деятельность.

Исполнительные власти ЕС также стремятся установить, когда данные больше не считаются «персональными» согласно законодательству о конфиденциальности, что потенциально может открыть путь для компаний к использованию анонимных данных людей в ЕС для обучения работе с искусственным интеллектом.

Многие компании, включая берлинский многонациональный технологический конгломерат Siemens и программную компанию SAP, базирующуюся на юго-западе Германии, обратились с просьбой о смягчении правил искусственного интеллекта в ЕС.

Защита данных

Предложения Комиссии также включают изменения в Общий регламент о защите данных (GDPR), принятый в 2018 году.

Закон обязывает операторов цифровых платформ получать согласие пользователей перед обработкой персональных данных.

Согласно предложенным изменениям, баннеры согласия на использование файлов cookie будут появляться на вебсайтах реже, а некоторые цифровые действия больше не потребуют согласия.